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"نادك" تعلن ترسية العرض المشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق

بأكثر من 2 مليار ريال مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض من البنوك المحلية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أنه قد تم ترسية العرض المشترك المقدم من نادك مع "أعضاء التحالف"، للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق تم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وتبلغ قيمة العقد 2,138,000,000 ريال سعودي، ومن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من قبل الشركة لشركة المطاحن الثانية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف مجتمعين والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية لشركة المطاحن الثانية، والتي من المزمع أن تشمل اتفاقية تحكم شراء نادك لمنتجات محددة من شركة المطاحن الثانية واتفاقية تقوم نادك من خلالها بتقديم خدمات إدارية وتسويقية ومساندة لشركة المطاحن الثانية، وفقاً لما سيتم التفاوض والاتفاق عليه ضمن الاتفاقيات النهائية.

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"نادك" تعلن ترسية العرض المشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق
سبق

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أنه قد تم ترسية العرض المشترك المقدم من نادك مع "أعضاء التحالف"، للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق تم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وتبلغ قيمة العقد 2,138,000,000 ريال سعودي، ومن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من قبل الشركة لشركة المطاحن الثانية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف مجتمعين والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية لشركة المطاحن الثانية، والتي من المزمع أن تشمل اتفاقية تحكم شراء نادك لمنتجات محددة من شركة المطاحن الثانية واتفاقية تقوم نادك من خلالها بتقديم خدمات إدارية وتسويقية ومساندة لشركة المطاحن الثانية، وفقاً لما سيتم التفاوض والاتفاق عليه ضمن الاتفاقيات النهائية.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:51 PM

"نادك" تعلن ترسية العرض المشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق

بأكثر من 2 مليار ريال مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض من البنوك المحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أنه قد تم ترسية العرض المشترك المقدم من نادك مع "أعضاء التحالف"، للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق تم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وتبلغ قيمة العقد 2,138,000,000 ريال سعودي، ومن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من قبل الشركة لشركة المطاحن الثانية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف مجتمعين والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية لشركة المطاحن الثانية، والتي من المزمع أن تشمل اتفاقية تحكم شراء نادك لمنتجات محددة من شركة المطاحن الثانية واتفاقية تقوم نادك من خلالها بتقديم خدمات إدارية وتسويقية ومساندة لشركة المطاحن الثانية، وفقاً لما سيتم التفاوض والاتفاق عليه ضمن الاتفاقيات النهائية.

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