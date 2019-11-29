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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين في خليجي24

اختتم المنتخب السعودي الكروي الأول اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير في مربعات قبل أن يجري اللاعبون مناورة على كامل الملعب.

المنتخب السعودي الأخضر السعودي بطولة خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 المنتخب البحريني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين في خليجي24
سبق

اختتم المنتخب السعودي الكروي الأول اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير في مربعات قبل أن يجري اللاعبون مناورة على كامل الملعب.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
09:08 PM

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين في خليجي24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الكروي الأول اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير في مربعات قبل أن يجري اللاعبون مناورة على كامل الملعب.

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