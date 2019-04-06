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بلدية "حازمي بيشة" تطلق برنامج سياحة وثقافة.. وتدعو للحضور

أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، عن إطلاق مبادرة سياحة وثقافة ورياضة في نسختها الأولى لعام 2019، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي و"ريشتي حضارتي" وغيرها من المبادرات.

ويعد برنامج سياحة وثقافة ورياضة ثمرة لجهود عدة جهات حكومية وخاصة في مركز الحازمي وبتنظيم من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم صالح القرني على محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي شارك فية أكثر من ١٦ فريقًا على مستوى المحافظة ودور الثقافة، من خلال حضور أكثر من ٤٠ فنانًا تشكيليًا على مستوى المملكة كما يعد البرنامج الأول على مستوى المحافظة.

ودعا "القرني" أهالي بيشة عامة، والحازمي خاصة، إلى الحضور يوم السبت لتحديد المركز الثالث والرابع ويوم الأحد لنهائي بطولة شهداء الحد الجنوبي وتدشين خيمة "ريشتي حضارتي"، بحضور عدد من مسؤولي وقيادات وشخصيات من المنطقة وخارجها.

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بلدية "حازمي بيشة" تطلق برنامج سياحة وثقافة.. وتدعو للحضور
سبق

أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، عن إطلاق مبادرة سياحة وثقافة ورياضة في نسختها الأولى لعام 2019، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي و"ريشتي حضارتي" وغيرها من المبادرات.

ويعد برنامج سياحة وثقافة ورياضة ثمرة لجهود عدة جهات حكومية وخاصة في مركز الحازمي وبتنظيم من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم صالح القرني على محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي شارك فية أكثر من ١٦ فريقًا على مستوى المحافظة ودور الثقافة، من خلال حضور أكثر من ٤٠ فنانًا تشكيليًا على مستوى المملكة كما يعد البرنامج الأول على مستوى المحافظة.

ودعا "القرني" أهالي بيشة عامة، والحازمي خاصة، إلى الحضور يوم السبت لتحديد المركز الثالث والرابع ويوم الأحد لنهائي بطولة شهداء الحد الجنوبي وتدشين خيمة "ريشتي حضارتي"، بحضور عدد من مسؤولي وقيادات وشخصيات من المنطقة وخارجها.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:37 PM

بلدية "حازمي بيشة" تطلق برنامج سياحة وثقافة.. وتدعو للحضور

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، عن إطلاق مبادرة سياحة وثقافة ورياضة في نسختها الأولى لعام 2019، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي و"ريشتي حضارتي" وغيرها من المبادرات.

ويعد برنامج سياحة وثقافة ورياضة ثمرة لجهود عدة جهات حكومية وخاصة في مركز الحازمي وبتنظيم من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم صالح القرني على محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي شارك فية أكثر من ١٦ فريقًا على مستوى المحافظة ودور الثقافة، من خلال حضور أكثر من ٤٠ فنانًا تشكيليًا على مستوى المملكة كما يعد البرنامج الأول على مستوى المحافظة.

ودعا "القرني" أهالي بيشة عامة، والحازمي خاصة، إلى الحضور يوم السبت لتحديد المركز الثالث والرابع ويوم الأحد لنهائي بطولة شهداء الحد الجنوبي وتدشين خيمة "ريشتي حضارتي"، بحضور عدد من مسؤولي وقيادات وشخصيات من المنطقة وخارجها.

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