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الرئيس الغامبي يلتقي سفير السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

قدم شكره للمملكة قيادةً وشعبًا على الدعم والمساعدة لبلاده

التقى رئيس جمهورية غامبيا ادما بارو في العاصمة بانجول اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى غامبيا فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتفصيلاً .. شكر فخامة الرئيس الغامبي، المملكة قيادةً وشعبًا على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده.

كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الغامبي يلتقي سفير السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله
سبق

التقى رئيس جمهورية غامبيا ادما بارو في العاصمة بانجول اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى غامبيا فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتفصيلاً .. شكر فخامة الرئيس الغامبي، المملكة قيادةً وشعبًا على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده.

كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:21 AM

الرئيس الغامبي يلتقي سفير السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

قدم شكره للمملكة قيادةً وشعبًا على الدعم والمساعدة لبلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس جمهورية غامبيا ادما بارو في العاصمة بانجول اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى غامبيا فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتفصيلاً .. شكر فخامة الرئيس الغامبي، المملكة قيادةً وشعبًا على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده.

كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.

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