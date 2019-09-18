عزف نشاز والنغمة إرهابية .. أردوغان يصرح والحوثي معجب وخامنئي يساند

الإرياني يرد: الرئيس التركي يصفي حسابات إقليمية مبرراً "عمل إرهابي جبان"

من جديد برهن محور الشر بالمنطقة على تفاهماتهم وتبريراتهم للإرهاب، وهذه المرة كانت ضربة البداية عبر الرئيس التركي رجب أردوغان؛ بتصريحات تخالف المنطق وتبرّر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف معملَي "أرامكو"؛ ليسانده في هذا التوجّه حليفه الإيراني حسن روحاني؛ ليصيح القيادي في الميليشيا الإرهابية الحوثية محمد علي الحوثي؛ عازفاً على النغمة النشاز نفسها مدعياً "هؤلاء هم مَن يفهمون".

تفصيلاً؛ علّق القيادي في جماعة (الحوثيين) الإرهابية محمد علي الحوثي؛ أمس الثلاثاء، على تصريحات رئيسَي تركيا وإيران بشأن اليمن، خلال القمة الثلاثية مع روسيا في أنقرة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "تصريحات الرئيس التركي أتت عميقة النظرة"؛ ليرد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ على الجميع، مؤكداً أن استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وتصريحاته الاخيرة بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية استثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات إقليمية.

وقال الإرياني عبر حسابه في "تويتر": تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الإرهابي الجبان، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات إقليمية وحرف الأنظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

وأضاف: تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة استجاب لدعوة الرئيس هادي؛ لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي نفّذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

وتابع الإرياني: كنا ننتظر من الرئيس التركي إدانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بدعم إيراني منذ 5 أعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والإعلاميين والناشطين، والذي خلف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين.