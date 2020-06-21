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الخطوط السعودية: لا يُسمح للأطفال أقل من 15 عامًا بالسفر دون مُرافق

لضمان سلامتهم مع استمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية

أكدت الخطوط السعودية أنه يُسمح للأطفال من جميع الأعمار بالسفر مع ذويهم على رحلات الخطوط السعودية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة؛ مشيرة إلى أن المنع فقط للطفل دون مرافق لمن هم أقل من ١٥ عامًا؛ لضمان سلامتهم.

وجددت السعودية تأكيدها على استمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر؛ باستثناء رحلات عودة المقيمين المقدمين على منصة عودة؛ في حين سيتم إعادة تشغيل الرحلات الداخلية بشكل تدريجي.

الخطوط السعودية

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الخطوط السعودية: لا يُسمح للأطفال أقل من 15 عامًا بالسفر دون مُرافق
سبق

أكدت الخطوط السعودية أنه يُسمح للأطفال من جميع الأعمار بالسفر مع ذويهم على رحلات الخطوط السعودية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة؛ مشيرة إلى أن المنع فقط للطفل دون مرافق لمن هم أقل من ١٥ عامًا؛ لضمان سلامتهم.

وجددت السعودية تأكيدها على استمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر؛ باستثناء رحلات عودة المقيمين المقدمين على منصة عودة؛ في حين سيتم إعادة تشغيل الرحلات الداخلية بشكل تدريجي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:24 PM

الخطوط السعودية: لا يُسمح للأطفال أقل من 15 عامًا بالسفر دون مُرافق

لضمان سلامتهم مع استمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية

A A A
خالد علي - جدة
1
2,889

أكدت الخطوط السعودية أنه يُسمح للأطفال من جميع الأعمار بالسفر مع ذويهم على رحلات الخطوط السعودية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة؛ مشيرة إلى أن المنع فقط للطفل دون مرافق لمن هم أقل من ١٥ عامًا؛ لضمان سلامتهم.

وجددت السعودية تأكيدها على استمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر؛ باستثناء رحلات عودة المقيمين المقدمين على منصة عودة؛ في حين سيتم إعادة تشغيل الرحلات الداخلية بشكل تدريجي.

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