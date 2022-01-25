"السبيعي" يكرم " المتميزين " خلال حفل أداء السنوي بصحة الطائف

الحضور شاهد فيلمًا يستعرض آلية عمل البرنامج وإسهاماته المختلفة

كرّم وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي, المتميزين في برنامج "أداء" خلال الحفل الذي نظمته الشؤون الصحية بمناسبة يوم أداء السنوي .

وتجول "السبيعي" في المعرض الذي احتوى على مجموعة من برامج أداء التي تم تطبيقها في المستشفيات الحكومية والخاصة, مما ساهم في رفع مستوى المنافسة البنّاءة ,وتطوير الأداء , ووضع خطط للتحسين المستمر في هذا الجانب.

واستمع وكيل محافظة إلى شرح مفصل من القائمين عن الأهداف المختلفة وآلية عمل البرنامج ودوره في الارتقاء بالأداء في المرافق الصحية.

بعد ذلك، بدأ الحفل الخطابي بكلمة القاها الدكتور فواز الزائدي مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة , رحب فيها بوكيل المحافظة، واستعرض أهمية البرنامج الذي يمهد الطريق أمام تحقيق الأهداف الصحية وفق رؤية المملكة 2030.

وقال "الزائدي": البرنامج يسهم في توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وعرضها عبر لوحة تحكم، من شأنها أن تساعد الإدارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تساعد في تقديم رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين.

وشاهد الحضور فيلمًا يحكي آلية عمل البرنامج وإسهاماته المختلفة في جميع الجوانب, قبل أن يبادر "السبيعي" بتسليم الشهادات والدروع على الجهات والأفراد المكرمين.