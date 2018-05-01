الحملات المشتركة تضبط 1036320 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

في مختلف مناطق السعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الأحد 13 / 8 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (1036320) مخالفًا، و(15132) متسللاً فيما تورط 1891 شخصًا في نقلهم وإيوائهم.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (1036320) مخالفاً، منهم (759881) مخالفًا لنظام الإقامة، و(190637) مخالفًا لنظام العمل، و(85802) مخالف لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (15132) شخصًا، (57 %) منهم يمنيو الجنسية، و(40 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (680) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1891) شخصًا.

رابعـًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (320) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (294) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (26) سعوديًا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12118) وافدًا مخالفًا، منهم (10337) رجلاً، و (1781) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (189852) مخالفًا، وإحالة (146640) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (177562) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (265733) .