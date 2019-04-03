النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطائف" تحتضن الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية بالمملكة

عُقد في محافظة الطائف الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية على مستوى المملكة، برعاية مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس، وحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل.

وتركزت محاور الاجتماع الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء على تطوير وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، فيما تمّت مناقشة توصيات الاجتماع العاشر.

وأعرب المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف على نجاح الاجتماع، كما قدّم شكره لمدير إدارة التغذية بصحة الطائف علي الغامدي على حسن التنظيم، متمنياً التوفيق للجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الطائف" تحتضن الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية بالمملكة
سبق

عُقد في محافظة الطائف الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية على مستوى المملكة، برعاية مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس، وحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل.

وتركزت محاور الاجتماع الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء على تطوير وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، فيما تمّت مناقشة توصيات الاجتماع العاشر.

وأعرب المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف على نجاح الاجتماع، كما قدّم شكره لمدير إدارة التغذية بصحة الطائف علي الغامدي على حسن التنظيم، متمنياً التوفيق للجميع.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:26 PM

"الطائف" تحتضن الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية بالمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
18

عُقد في محافظة الطائف الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية على مستوى المملكة، برعاية مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس، وحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل.

وتركزت محاور الاجتماع الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء على تطوير وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، فيما تمّت مناقشة توصيات الاجتماع العاشر.

وأعرب المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف على نجاح الاجتماع، كما قدّم شكره لمدير إدارة التغذية بصحة الطائف علي الغامدي على حسن التنظيم، متمنياً التوفيق للجميع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة