"الطائف" تحتضن الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية بالمملكة

عُقد في محافظة الطائف الاجتماع الحادي عشر لمديري التغذية على مستوى المملكة، برعاية مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس، وحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل.

وتركزت محاور الاجتماع الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء على تطوير وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، فيما تمّت مناقشة توصيات الاجتماع العاشر.

وأعرب المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف على نجاح الاجتماع، كما قدّم شكره لمدير إدارة التغذية بصحة الطائف علي الغامدي على حسن التنظيم، متمنياً التوفيق للجميع.