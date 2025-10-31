النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالفتاح عسيري" منتقداً قرار تغييره: دائماً اللاعب الأجنبي يحصل على الفرصة أكثر

انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.

وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"عبدالفتاح عسيري" منتقداً قرار تغييره: دائماً اللاعب الأجنبي يحصل على الفرصة أكثر
سبق

انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.

وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:16 PM

"عبدالفتاح عسيري" منتقداً قرار تغييره: دائماً اللاعب الأجنبي يحصل على الفرصة أكثر

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
2,019

انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .

وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.

وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة