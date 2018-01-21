أمريكا تشترط عودة الحكومة المدنية لاستئناف مساعداتها الاقتصادية للسودان

هددت بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم (الخميس)، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وذكرت السفارة في بيان نقلته "رويترز" بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.