النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وول ستريت": تحقيقات "سعودية - أمريكية" في احتمال استخدام صواريخ كروز لاستهداف "أرامكو"

المسؤولون يشكّكون في رواية "الحوثي" ويشيرون إلى أن الاعتداء جاء من العراق أو إيران

يحقّق مسؤولون سعوديون وأمريكيون في احتمال أن تكون الهجمات التي تمّت على منشآت النفط السعودية "أرامكو" في بقيق تتضمن صواريخ كروز بموازاة طائرات مُسيَّرة أو بدلاً منها أُطلقت من العراق أو إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين يشكّكون في مزاعم الميليشيات الحوثية حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تمّ من العراق أو إيران، ويُعرف أن إيران تدعم مجموعة من الميليشيات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو؛ في تغريدة: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على المنشآت السعودية من العراق ليست سابقة جديدة، فقد سبق أن خلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هجوماً بطائرة دون طيّار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب المملكة العربية السعودية تمّ شنّه من العراق، وليس من اليمن، وفي ذلك الوقت، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكّله القوات المدعومة من إيران في البلاد.

وأضاف التقرير إذا نفّذت طهران الهجوم مباشرةً، فسيشكّل ذلك تحدياً جديداً للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب؛ الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران، حيث إنه في شهر يونيو، قام بإلغاء هجوم على طهران، وأشار إلى أنه مستعد للتحدث.

كما توقّعت الصحيفة أن يؤدي هجوم يوم السبت الإرهابي على السعودية، إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وول ستريت": تحقيقات "سعودية - أمريكية" في احتمال استخدام صواريخ كروز لاستهداف "أرامكو"
سبق

يحقّق مسؤولون سعوديون وأمريكيون في احتمال أن تكون الهجمات التي تمّت على منشآت النفط السعودية "أرامكو" في بقيق تتضمن صواريخ كروز بموازاة طائرات مُسيَّرة أو بدلاً منها أُطلقت من العراق أو إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين يشكّكون في مزاعم الميليشيات الحوثية حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تمّ من العراق أو إيران، ويُعرف أن إيران تدعم مجموعة من الميليشيات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو؛ في تغريدة: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على المنشآت السعودية من العراق ليست سابقة جديدة، فقد سبق أن خلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هجوماً بطائرة دون طيّار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب المملكة العربية السعودية تمّ شنّه من العراق، وليس من اليمن، وفي ذلك الوقت، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكّله القوات المدعومة من إيران في البلاد.

وأضاف التقرير إذا نفّذت طهران الهجوم مباشرةً، فسيشكّل ذلك تحدياً جديداً للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب؛ الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران، حيث إنه في شهر يونيو، قام بإلغاء هجوم على طهران، وأشار إلى أنه مستعد للتحدث.

كما توقّعت الصحيفة أن يؤدي هجوم يوم السبت الإرهابي على السعودية، إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:24 AM

"وول ستريت": تحقيقات "سعودية - أمريكية" في احتمال استخدام صواريخ كروز لاستهداف "أرامكو"

المسؤولون يشكّكون في رواية "الحوثي" ويشيرون إلى أن الاعتداء جاء من العراق أو إيران

A A A
خالد علي - الرياض
13
31,993

يحقّق مسؤولون سعوديون وأمريكيون في احتمال أن تكون الهجمات التي تمّت على منشآت النفط السعودية "أرامكو" في بقيق تتضمن صواريخ كروز بموازاة طائرات مُسيَّرة أو بدلاً منها أُطلقت من العراق أو إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين يشكّكون في مزاعم الميليشيات الحوثية حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تمّ من العراق أو إيران، ويُعرف أن إيران تدعم مجموعة من الميليشيات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو؛ في تغريدة: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على المنشآت السعودية من العراق ليست سابقة جديدة، فقد سبق أن خلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هجوماً بطائرة دون طيّار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب المملكة العربية السعودية تمّ شنّه من العراق، وليس من اليمن، وفي ذلك الوقت، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكّله القوات المدعومة من إيران في البلاد.

وأضاف التقرير إذا نفّذت طهران الهجوم مباشرةً، فسيشكّل ذلك تحدياً جديداً للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب؛ الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران، حيث إنه في شهر يونيو، قام بإلغاء هجوم على طهران، وأشار إلى أنه مستعد للتحدث.

كما توقّعت الصحيفة أن يؤدي هجوم يوم السبت الإرهابي على السعودية، إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة