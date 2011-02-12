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البحرين.. بيان رسمي حول إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش

"الخارجية" أصدرته عقب المتداول في وسائل الإعلام الأجنبية

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بياناً حول المتداول بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني.

وقالت الوزارة: تؤكّد وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن إلحاق ضابط إسرائيلي، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، وحماية التجارة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

وزارة الخارجية البحرينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين.. بيان رسمي حول إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش
سبق

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بياناً حول المتداول بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني.

وقالت الوزارة: تؤكّد وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن إلحاق ضابط إسرائيلي، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، وحماية التجارة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:09 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:21 PM

البحرين.. بيان رسمي حول إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش

"الخارجية" أصدرته عقب المتداول في وسائل الإعلام الأجنبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
10,877

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بياناً حول المتداول بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني.

وقالت الوزارة: تؤكّد وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن إلحاق ضابط إسرائيلي، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، وحماية التجارة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

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