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أبواهما أُدينا في تهريب مخدرات.. السعودية تعيد ٣ أطفال باكستانيين لبلادهم

وُضعوا في دار للرعاية الاجتماعية في المملكة منذ عامين.. سُلموا لأقاربهم

أعادت السعودية، ثلاثة أطفال باكستانيين أعمارهم (9 و8 و6 سنوات)، إلى مدينتهم في إقليم البنجاب، عقب وضعهم في دار الحماية الاجتماعية لعامين.

ووفقًا للتفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام باكستانية؛ فإن الأطفال "محمد عيان، وعبدالمنان، وشبير" تم إيقافهم بعد إدانة والديهم في قضية تهريب المخدرات إلى السعودية منذ نهاية عام 2016.

وأشارت إلى أن "زلفي بخاري" المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، طلب من المسؤولين في السفارة الباكستانية استعادة الأطفال الثلاثة إلى باكستان، وتسليمهم إلى أقربائهم.

وقال نجيب الله خان دوراني، أحد المسؤولين في القنصلية الباكستانية، إنه تم الالتقاء بمسؤولين سعوديين، وطرح القضية أمامهم، وكانوا متعاونين جدًّا في إنهاء الأمر وتسليم الأطفال إلى أقربائهم، وبذلوا جهودًا كبيرة حتى تم نقلهم إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في شهر فبراير الماضي، قد عبّر عن امتنانه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإصداره توجيهات سريعة للإفراج عن حوالى 2000 باكستاني موقوفين في سجون السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبواهما أُدينا في تهريب مخدرات.. السعودية تعيد ٣ أطفال باكستانيين لبلادهم
سبق

أعادت السعودية، ثلاثة أطفال باكستانيين أعمارهم (9 و8 و6 سنوات)، إلى مدينتهم في إقليم البنجاب، عقب وضعهم في دار الحماية الاجتماعية لعامين.

ووفقًا للتفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام باكستانية؛ فإن الأطفال "محمد عيان، وعبدالمنان، وشبير" تم إيقافهم بعد إدانة والديهم في قضية تهريب المخدرات إلى السعودية منذ نهاية عام 2016.

وأشارت إلى أن "زلفي بخاري" المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، طلب من المسؤولين في السفارة الباكستانية استعادة الأطفال الثلاثة إلى باكستان، وتسليمهم إلى أقربائهم.

وقال نجيب الله خان دوراني، أحد المسؤولين في القنصلية الباكستانية، إنه تم الالتقاء بمسؤولين سعوديين، وطرح القضية أمامهم، وكانوا متعاونين جدًّا في إنهاء الأمر وتسليم الأطفال إلى أقربائهم، وبذلوا جهودًا كبيرة حتى تم نقلهم إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في شهر فبراير الماضي، قد عبّر عن امتنانه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإصداره توجيهات سريعة للإفراج عن حوالى 2000 باكستاني موقوفين في سجون السعودية.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:46 PM

أبواهما أُدينا في تهريب مخدرات.. السعودية تعيد ٣ أطفال باكستانيين لبلادهم

وُضعوا في دار للرعاية الاجتماعية في المملكة منذ عامين.. سُلموا لأقاربهم

A A A
خالد علي - الرياض
5
25,411

أعادت السعودية، ثلاثة أطفال باكستانيين أعمارهم (9 و8 و6 سنوات)، إلى مدينتهم في إقليم البنجاب، عقب وضعهم في دار الحماية الاجتماعية لعامين.

ووفقًا للتفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام باكستانية؛ فإن الأطفال "محمد عيان، وعبدالمنان، وشبير" تم إيقافهم بعد إدانة والديهم في قضية تهريب المخدرات إلى السعودية منذ نهاية عام 2016.

وأشارت إلى أن "زلفي بخاري" المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، طلب من المسؤولين في السفارة الباكستانية استعادة الأطفال الثلاثة إلى باكستان، وتسليمهم إلى أقربائهم.

وقال نجيب الله خان دوراني، أحد المسؤولين في القنصلية الباكستانية، إنه تم الالتقاء بمسؤولين سعوديين، وطرح القضية أمامهم، وكانوا متعاونين جدًّا في إنهاء الأمر وتسليم الأطفال إلى أقربائهم، وبذلوا جهودًا كبيرة حتى تم نقلهم إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في شهر فبراير الماضي، قد عبّر عن امتنانه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإصداره توجيهات سريعة للإفراج عن حوالى 2000 باكستاني موقوفين في سجون السعودية.

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