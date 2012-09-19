النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر"

بعد التعاون مع مركز المعلومات وفي إطار جهود توفير الخدمات

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بها، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن بوابة "ناجز" تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر"
سبق

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بها، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن بوابة "ناجز" تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
02:45 PM

"العدل" تتيح الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر"

بعد التعاون مع مركز المعلومات وفي إطار جهود توفير الخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,551

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بها، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن بوابة "ناجز" تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة