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"العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثّلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة)

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

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"العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
05:45 PM

"العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثّلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة)

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

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