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تساؤلات للخدمة المدنية: كيف يتم احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير؟!

جهات صرفتها كاملة وأخرى كـ"فروقات" والموظفون يطالبون بإيضاح

أثار اختلاف بعض الوزارات والجهات الحكومية في طريقة احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير الجاري، تساؤلات الكثير من الموظفين، بعدما احتسبتها بعض الجهات الحكومية كاملة مع رواتب شهر يناير؛ فيما احتسبتها جهات أخرى كـ"فروقات" لمدة ٦ أيام.

وتعود مسببات الاختلاف بين الجهات الحكومية لاختلاف طريقة احتسابها لرواتب موظفيها؛ حيث لا تزال بعض الجهات تحتسب الرواتب بالأشهر الهجرية فيما تحتسب جهات أخرى الرواتب بالأشهر الميلادية؛ توافقاً مع السنة المالية للدولة، تنفيذاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في عام ١٤٣٧هـ.

الوزارات والجهات التي لا تزال تعمل بالنظام القديم باحتساب الرواتب وفقاً للأشهر الهجرية؛ احتسبت العلاوة للشهر الجاري كـ"فروقات" عن ٦ أيام؛ فيما احتسبت الجهات التي تحتسب رواتب موظفيها بالأشهر الميلادية العلاوة كاملة.

وتبرز الاختلافاتُ الكثيرَ من التساؤلات، وسط مطالبات من الموظفين للخدمة المدنية بإيضاح الطريقة الصحيحة لاحتساب الرواتب والعلاوة السنوية.

وكان وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، قد أكد في تصريحات سابقة بأن صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ سيكون مع بداية السنة المالية 1/ 1/ ٢٠١٩م.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرر، في وقت سابق أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم "م/ 6" وتاريخ 12/ 4/ 1407هـ.

وتَضَمّن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/ 12/ 1437هـ.

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تساؤلات للخدمة المدنية: كيف يتم احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير؟!
سبق

أثار اختلاف بعض الوزارات والجهات الحكومية في طريقة احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير الجاري، تساؤلات الكثير من الموظفين، بعدما احتسبتها بعض الجهات الحكومية كاملة مع رواتب شهر يناير؛ فيما احتسبتها جهات أخرى كـ"فروقات" لمدة ٦ أيام.

وتعود مسببات الاختلاف بين الجهات الحكومية لاختلاف طريقة احتسابها لرواتب موظفيها؛ حيث لا تزال بعض الجهات تحتسب الرواتب بالأشهر الهجرية فيما تحتسب جهات أخرى الرواتب بالأشهر الميلادية؛ توافقاً مع السنة المالية للدولة، تنفيذاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في عام ١٤٣٧هـ.

الوزارات والجهات التي لا تزال تعمل بالنظام القديم باحتساب الرواتب وفقاً للأشهر الهجرية؛ احتسبت العلاوة للشهر الجاري كـ"فروقات" عن ٦ أيام؛ فيما احتسبت الجهات التي تحتسب رواتب موظفيها بالأشهر الميلادية العلاوة كاملة.

وتبرز الاختلافاتُ الكثيرَ من التساؤلات، وسط مطالبات من الموظفين للخدمة المدنية بإيضاح الطريقة الصحيحة لاحتساب الرواتب والعلاوة السنوية.

وكان وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، قد أكد في تصريحات سابقة بأن صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ سيكون مع بداية السنة المالية 1/ 1/ ٢٠١٩م.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرر، في وقت سابق أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم "م/ 6" وتاريخ 12/ 4/ 1407هـ.

وتَضَمّن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/ 12/ 1437هـ.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:23 PM

تساؤلات للخدمة المدنية: كيف يتم احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير؟!

جهات صرفتها كاملة وأخرى كـ"فروقات" والموظفون يطالبون بإيضاح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
10,444

أثار اختلاف بعض الوزارات والجهات الحكومية في طريقة احتساب العلاوة السنوية لشهر يناير الجاري، تساؤلات الكثير من الموظفين، بعدما احتسبتها بعض الجهات الحكومية كاملة مع رواتب شهر يناير؛ فيما احتسبتها جهات أخرى كـ"فروقات" لمدة ٦ أيام.

وتعود مسببات الاختلاف بين الجهات الحكومية لاختلاف طريقة احتسابها لرواتب موظفيها؛ حيث لا تزال بعض الجهات تحتسب الرواتب بالأشهر الهجرية فيما تحتسب جهات أخرى الرواتب بالأشهر الميلادية؛ توافقاً مع السنة المالية للدولة، تنفيذاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في عام ١٤٣٧هـ.

الوزارات والجهات التي لا تزال تعمل بالنظام القديم باحتساب الرواتب وفقاً للأشهر الهجرية؛ احتسبت العلاوة للشهر الجاري كـ"فروقات" عن ٦ أيام؛ فيما احتسبت الجهات التي تحتسب رواتب موظفيها بالأشهر الميلادية العلاوة كاملة.

وتبرز الاختلافاتُ الكثيرَ من التساؤلات، وسط مطالبات من الموظفين للخدمة المدنية بإيضاح الطريقة الصحيحة لاحتساب الرواتب والعلاوة السنوية.

وكان وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، قد أكد في تصريحات سابقة بأن صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ سيكون مع بداية السنة المالية 1/ 1/ ٢٠١٩م.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرر، في وقت سابق أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم "م/ 6" وتاريخ 12/ 4/ 1407هـ.

وتَضَمّن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/ 12/ 1437هـ.

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