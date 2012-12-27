سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و41 حالة وفاة. وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.

تونس تسجل 1652 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-27 سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و41 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 12:58 AM

تونس تسجل 1652 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 130,230 والوفيات إلى 4,426 شخصًا





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سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و41 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.