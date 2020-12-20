النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

بمتابعة "آل شريم" وبإشراف مباشر من 450 من قادة المدارس بنين وبنات

تابع مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، انطلاق الاختبارات عن بُعد؛ لما يزيد على 85 ألف طالب وطالبة للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، في 790 مدرسة تشمل ست قطاعات تعليمية وبإشراف مباشر من عدد 450 من قادة المدارس بنين وبنات.

واستهل آل شريم جولته بزيارة ميدانية لثانويات الأندلس والأمير فيصل بن خالد والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومتوسطة عبدالله بن عباس، لمتابعة سير الاختبارات الفصلية الإلكترونية ‫عن بُعد ومراكز الدعم الفني والمساندة ولجان الاختبارات الإلكترونية والمتابعة.

ووجّه آل شريم كلمة افتتاحية من مكتبه صباح اليوم مقدمًا فيها الشكر للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم ولجميع فِرَق العمل بتعليم محايل عسير بنين وبنات.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، استعداد وجاهزية قادة وقائدات المدارس لفترة الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 1442هـ؛ مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستعداد؛ حيث ساندهم في الميدان التربوي اليوم 360 من المشرفين والمشرفات.

وحث آل شريم الجميع على تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات وتذليل كل الصعوبات من قِبَل مراكز الدعم والمساندة في المدارس والمكاتب وإدارة التعليم والأقسام المساندة ذات الاختصاص.

وأجرى مدير تعليم محايل عددًا من الاجتماعات القبلية بفترة الاستعداد والتهيئة بمديري مكاتب التعليم لمتابعة الجاهزية والاستعداد والتهيئة، والتي أشار فيها كل المكاتب إلى الجاهزية التامة لذلك؛ من خلال خطة للزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وما رصد من تقارير المتابعة والجاهزية والاستعداد ومراكز الدعم الفني والمساندة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد
سبق

تابع مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، انطلاق الاختبارات عن بُعد؛ لما يزيد على 85 ألف طالب وطالبة للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، في 790 مدرسة تشمل ست قطاعات تعليمية وبإشراف مباشر من عدد 450 من قادة المدارس بنين وبنات.

واستهل آل شريم جولته بزيارة ميدانية لثانويات الأندلس والأمير فيصل بن خالد والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومتوسطة عبدالله بن عباس، لمتابعة سير الاختبارات الفصلية الإلكترونية ‫عن بُعد ومراكز الدعم الفني والمساندة ولجان الاختبارات الإلكترونية والمتابعة.

ووجّه آل شريم كلمة افتتاحية من مكتبه صباح اليوم مقدمًا فيها الشكر للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم ولجميع فِرَق العمل بتعليم محايل عسير بنين وبنات.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، استعداد وجاهزية قادة وقائدات المدارس لفترة الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 1442هـ؛ مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستعداد؛ حيث ساندهم في الميدان التربوي اليوم 360 من المشرفين والمشرفات.

وحث آل شريم الجميع على تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات وتذليل كل الصعوبات من قِبَل مراكز الدعم والمساندة في المدارس والمكاتب وإدارة التعليم والأقسام المساندة ذات الاختصاص.

وأجرى مدير تعليم محايل عددًا من الاجتماعات القبلية بفترة الاستعداد والتهيئة بمديري مكاتب التعليم لمتابعة الجاهزية والاستعداد والتهيئة، والتي أشار فيها كل المكاتب إلى الجاهزية التامة لذلك؛ من خلال خطة للزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وما رصد من تقارير المتابعة والجاهزية والاستعداد ومراكز الدعم الفني والمساندة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:36 PM

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

بمتابعة "آل شريم" وبإشراف مباشر من 450 من قادة المدارس بنين وبنات

A A A
عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
0
294

تابع مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، انطلاق الاختبارات عن بُعد؛ لما يزيد على 85 ألف طالب وطالبة للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، في 790 مدرسة تشمل ست قطاعات تعليمية وبإشراف مباشر من عدد 450 من قادة المدارس بنين وبنات.

واستهل آل شريم جولته بزيارة ميدانية لثانويات الأندلس والأمير فيصل بن خالد والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومتوسطة عبدالله بن عباس، لمتابعة سير الاختبارات الفصلية الإلكترونية ‫عن بُعد ومراكز الدعم الفني والمساندة ولجان الاختبارات الإلكترونية والمتابعة.

ووجّه آل شريم كلمة افتتاحية من مكتبه صباح اليوم مقدمًا فيها الشكر للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم ولجميع فِرَق العمل بتعليم محايل عسير بنين وبنات.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، استعداد وجاهزية قادة وقائدات المدارس لفترة الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 1442هـ؛ مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستعداد؛ حيث ساندهم في الميدان التربوي اليوم 360 من المشرفين والمشرفات.

وحث آل شريم الجميع على تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات وتذليل كل الصعوبات من قِبَل مراكز الدعم والمساندة في المدارس والمكاتب وإدارة التعليم والأقسام المساندة ذات الاختصاص.

وأجرى مدير تعليم محايل عددًا من الاجتماعات القبلية بفترة الاستعداد والتهيئة بمديري مكاتب التعليم لمتابعة الجاهزية والاستعداد والتهيئة، والتي أشار فيها كل المكاتب إلى الجاهزية التامة لذلك؛ من خلال خطة للزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وما رصد من تقارير المتابعة والجاهزية والاستعداد ومراكز الدعم الفني والمساندة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,706
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,171

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة