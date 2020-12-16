وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-16 ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 08:20 AM

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية





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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.