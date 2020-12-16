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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
08:20 AM

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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