الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ متطرف لكنه تصرف بمفرده

"سيفيرود" أشار إلى أنه كان متابعًا من الأجهزة الأمنية

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم "الخميس" أن "الدانماركي" الذي نفذ هجومًا بقوس الرماية وقتل خمسة أشخاص أمس، متطرف، وأن الشرطة كانت على اتصال معه بسبب مخاوف من تطرفه.

وأوضح المسؤول في الشرطة النرويجية أولي بريدروب سيفيرود، أن المهاجم البالغ 37 عامًا اعترف خلال استجوابه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "سيفيرود" أن التحقيقات مع المهاجم تشمل معرفة ما إذا كان الهجوم إرهابيًّا.

وأشار إلى أن التقارير التي تربطه بالتطرُّف تعود إلى ما قبل هذا العام، وأن الشرطة لم تتلقَّ أي تقرير بشأنه في 2021.

وذكر أن الشرطة متأكدة نسبيًّا بأنه تصرّف بمفرده".

وقتل خمسة أشخاص؛ هم أربع نساء ورجل، تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، وأصيب شخصان آخران بجروح أمس في بلدة كونغسبرغ، في هجوم هو الأكثر دموية في النرويج منذ عقد.