النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 19 حالة

الإصابات وصلت إلى 4359 حتى الآن

أعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الأسترالية بيتر غوتوين، تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات على صعيد أستراليا إلى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين: إن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مُسِنٍّ توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".

أما على صعيد عدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصلت إلى 4359 حالة إصابة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 19 حالة
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الأسترالية بيتر غوتوين، تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات على صعيد أستراليا إلى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين: إن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مُسِنٍّ توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".

أما على صعيد عدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصلت إلى 4359 حالة إصابة حتى الآن.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:34 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 19 حالة

الإصابات وصلت إلى 4359 حتى الآن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
458

أعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الأسترالية بيتر غوتوين، تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات على صعيد أستراليا إلى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين: إن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مُسِنٍّ توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".

أما على صعيد عدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصلت إلى 4359 حالة إصابة حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة