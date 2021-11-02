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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:25 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,971
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,914
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,058
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,141

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