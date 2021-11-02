خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.