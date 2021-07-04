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مواطنة تُنجب ثلاثة توائم بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر بعد سنوات من تأخر الإنجاب

بعد 5 محاولات لم يُكتب لها النجاح.. بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر

وضعت مواطنة تبلغ من العمر 30 عامًا، ثلاثة توائم (ذكرين وأنثى)، بعد 5 محاولات لم يُكتب لها النجاح، زارت خلالها عدة مستشفيات ومراكز طبية داخل وخارج المملكة؛ وذلك طوال الـ6 سنوات الماضية؛ إذ نجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، أنها استقبلت الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة، وإخضاعها لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية وشعاعية؛ أظهرت النتائج إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت د.ريم أنه بناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية؛ تم وضع بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر بدأ بتحفيز بطانة الرحم ومعالجة تكيس المبايض، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب.

وأفادت د.ريم بأن مراحل العلاج شملت أيضًا الزوج؛ حيث تم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات وتحليل السائل المنوي، وقد تبين وجود نقص شديد في الحيوانات المنوية، ومن ثم تقرر إعطاؤه بعض العلاجات لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية بحيث تصبح صالحة لتلقيح البويضات.

وأضافت د.ريم أنه تم تحضير الزوجة بإبر منشطة للإباضة، ومن ثم أجريت لها عملية سحب البويضات بنجاح، كما أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.

واختتمت د.ريم حديثها بالقول أنه تم إرجاع ثلاثة أجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الأم وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل، وتَبَيّن أنها حامل ولله الحمد، وبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يضم مركزًا متخصصًا في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، يعمل به نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، واستطاع المستشفى منذ تشغيله، تحقيق العديد من النجاحات التي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمستوى السابع HIMSS Stage7 من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنة تُنجب ثلاثة توائم بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر بعد سنوات من تأخر الإنجاب
سبق

وضعت مواطنة تبلغ من العمر 30 عامًا، ثلاثة توائم (ذكرين وأنثى)، بعد 5 محاولات لم يُكتب لها النجاح، زارت خلالها عدة مستشفيات ومراكز طبية داخل وخارج المملكة؛ وذلك طوال الـ6 سنوات الماضية؛ إذ نجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، أنها استقبلت الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة، وإخضاعها لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية وشعاعية؛ أظهرت النتائج إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت د.ريم أنه بناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية؛ تم وضع بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر بدأ بتحفيز بطانة الرحم ومعالجة تكيس المبايض، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب.

وأفادت د.ريم بأن مراحل العلاج شملت أيضًا الزوج؛ حيث تم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات وتحليل السائل المنوي، وقد تبين وجود نقص شديد في الحيوانات المنوية، ومن ثم تقرر إعطاؤه بعض العلاجات لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية بحيث تصبح صالحة لتلقيح البويضات.

وأضافت د.ريم أنه تم تحضير الزوجة بإبر منشطة للإباضة، ومن ثم أجريت لها عملية سحب البويضات بنجاح، كما أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.

واختتمت د.ريم حديثها بالقول أنه تم إرجاع ثلاثة أجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الأم وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل، وتَبَيّن أنها حامل ولله الحمد، وبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يضم مركزًا متخصصًا في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، يعمل به نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، واستطاع المستشفى منذ تشغيله، تحقيق العديد من النجاحات التي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمستوى السابع HIMSS Stage7 من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:33 AM

مواطنة تُنجب ثلاثة توائم بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر بعد سنوات من تأخر الإنجاب

بعد 5 محاولات لم يُكتب لها النجاح.. بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت مواطنة تبلغ من العمر 30 عامًا، ثلاثة توائم (ذكرين وأنثى)، بعد 5 محاولات لم يُكتب لها النجاح، زارت خلالها عدة مستشفيات ومراكز طبية داخل وخارج المملكة؛ وذلك طوال الـ6 سنوات الماضية؛ إذ نجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، أنها استقبلت الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة، وإخضاعها لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية وشعاعية؛ أظهرت النتائج إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت د.ريم أنه بناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية؛ تم وضع بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر بدأ بتحفيز بطانة الرحم ومعالجة تكيس المبايض، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب.

وأفادت د.ريم بأن مراحل العلاج شملت أيضًا الزوج؛ حيث تم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات وتحليل السائل المنوي، وقد تبين وجود نقص شديد في الحيوانات المنوية، ومن ثم تقرر إعطاؤه بعض العلاجات لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية بحيث تصبح صالحة لتلقيح البويضات.

وأضافت د.ريم أنه تم تحضير الزوجة بإبر منشطة للإباضة، ومن ثم أجريت لها عملية سحب البويضات بنجاح، كما أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.

واختتمت د.ريم حديثها بالقول أنه تم إرجاع ثلاثة أجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الأم وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل، وتَبَيّن أنها حامل ولله الحمد، وبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يضم مركزًا متخصصًا في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، يعمل به نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، واستطاع المستشفى منذ تشغيله، تحقيق العديد من النجاحات التي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمستوى السابع HIMSS Stage7 من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

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