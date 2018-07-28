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"تعليم تبوك" تبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب محافظات المنطقة.. الأحد

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. والعمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مطلع الأسبوع المقبل، في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج، الوجه، ضباء، حقل، البدع وتيماء)، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.

وثمّن مدير تعليم تبوك جهود إدارتي التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية والإدارات والأقسام المساندة لهما ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية.

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"تعليم تبوك" تبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب محافظات المنطقة.. الأحد
سبق

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مطلع الأسبوع المقبل، في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج، الوجه، ضباء، حقل، البدع وتيماء)، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.

وثمّن مدير تعليم تبوك جهود إدارتي التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية والإدارات والأقسام المساندة لهما ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:40 PM

"تعليم تبوك" تبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب محافظات المنطقة.. الأحد

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. والعمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مطلع الأسبوع المقبل، في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج، الوجه، ضباء، حقل، البدع وتيماء)، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.

وثمّن مدير تعليم تبوك جهود إدارتي التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية والإدارات والأقسام المساندة لهما ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية.

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