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رابطة الدنمارك: نسعى لعودة الدوري في 29 مايو

أملت رابطة كرة القدم في الدنمارك، في استئناف موسم دوري "سوبرليغا" في 29 مايو، وَفْق شروط وإجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الرابطة كلاوس تومسن: لقد قلنا دائمًا إنه في غاية الأهمية إنهاء الموسم الحالي، ولكن فقط إذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية لا تضع النظام الصحي على المحك".

وسترافق عودة المنافسات إجراءات صحية، لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية، علمًا أنه من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأضاف تومسن: "كل المشاركين (لاعبين ومدربين، وكل أفراد أجهزة الفرق)، سيخضعون لاختبار +كوفيد-19+ قبل انطلاق المرحلة الأولى وبشكل مستمر خلال بقية الموسم".

ويحتلّ فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري "سوبرليغا" المكوّن من 14 فريقًا برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقة كوبنهاغن.

ودعا ميدتيلاند مشجعيه لمشاهدة المباريات من داخل سياراتهم من خلال شاشة عملاقة وضعها في مرآب الملعب.

ولا تزال هناك مرحلتان على نهاية الدوري العادي، قبل الدخول في غمار الدور الحاسم الذي ينفصل بين ستة فرق تتنافس على اللقب، وثمانية أخرى تتفادى الهبوط للدرجة الأولى.

فيروس كورونا الجديد الدنمارك

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رابطة الدنمارك: نسعى لعودة الدوري في 29 مايو
سبق

أملت رابطة كرة القدم في الدنمارك، في استئناف موسم دوري "سوبرليغا" في 29 مايو، وَفْق شروط وإجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الرابطة كلاوس تومسن: لقد قلنا دائمًا إنه في غاية الأهمية إنهاء الموسم الحالي، ولكن فقط إذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية لا تضع النظام الصحي على المحك".

وسترافق عودة المنافسات إجراءات صحية، لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية، علمًا أنه من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأضاف تومسن: "كل المشاركين (لاعبين ومدربين، وكل أفراد أجهزة الفرق)، سيخضعون لاختبار +كوفيد-19+ قبل انطلاق المرحلة الأولى وبشكل مستمر خلال بقية الموسم".

ويحتلّ فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري "سوبرليغا" المكوّن من 14 فريقًا برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقة كوبنهاغن.

ودعا ميدتيلاند مشجعيه لمشاهدة المباريات من داخل سياراتهم من خلال شاشة عملاقة وضعها في مرآب الملعب.

ولا تزال هناك مرحلتان على نهاية الدوري العادي، قبل الدخول في غمار الدور الحاسم الذي ينفصل بين ستة فرق تتنافس على اللقب، وثمانية أخرى تتفادى الهبوط للدرجة الأولى.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
09:24 PM

رابطة الدنمارك: نسعى لعودة الدوري في 29 مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أملت رابطة كرة القدم في الدنمارك، في استئناف موسم دوري "سوبرليغا" في 29 مايو، وَفْق شروط وإجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الرابطة كلاوس تومسن: لقد قلنا دائمًا إنه في غاية الأهمية إنهاء الموسم الحالي، ولكن فقط إذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية لا تضع النظام الصحي على المحك".

وسترافق عودة المنافسات إجراءات صحية، لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية، علمًا أنه من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأضاف تومسن: "كل المشاركين (لاعبين ومدربين، وكل أفراد أجهزة الفرق)، سيخضعون لاختبار +كوفيد-19+ قبل انطلاق المرحلة الأولى وبشكل مستمر خلال بقية الموسم".

ويحتلّ فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري "سوبرليغا" المكوّن من 14 فريقًا برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقة كوبنهاغن.

ودعا ميدتيلاند مشجعيه لمشاهدة المباريات من داخل سياراتهم من خلال شاشة عملاقة وضعها في مرآب الملعب.

ولا تزال هناك مرحلتان على نهاية الدوري العادي، قبل الدخول في غمار الدور الحاسم الذي ينفصل بين ستة فرق تتنافس على اللقب، وثمانية أخرى تتفادى الهبوط للدرجة الأولى.

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