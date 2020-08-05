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وزير الصحة اللبناني: عدد المفقودين في انفجار بيروت يفوق القتلى

قال: مستودعات الوزارة "تضرّرت بشكل كبير" من جرّاء الانفجار

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد المفقودين من جرّاء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، الثلاثاء، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد: إن "عدد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات".

ووفق "سكاي نيوز" لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومتراً في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وأضاف حمد، أن "هناك نحو 4 آلاف جريح، وكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين".

وكشف الوزير اللبناني عن أن تضرر 4 مستشفيات بالكامل في بيروت من جرّاء الانفجار، ونقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، و"حوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز".

وقال: "نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانات وشح المواد. ليست هناك مواد طبية كافية".

وأضاف، أن مستودعات وزارة الصحة "تضررت بشكل كبير" من جرّاء الانفجار.

وأكد أن هذا الضرر "يزيد الطين بلة" عندما يضاف إلى ذلك وباء كورونا، ووصف الوزير ما جرى بأنه "كارثي بكل ما للكلمة من معنى".

انفجار بيروت لبنان بيروت

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وزير الصحة اللبناني: عدد المفقودين في انفجار بيروت يفوق القتلى
سبق

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد المفقودين من جرّاء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، الثلاثاء، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد: إن "عدد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات".

ووفق "سكاي نيوز" لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومتراً في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وأضاف حمد، أن "هناك نحو 4 آلاف جريح، وكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين".

وكشف الوزير اللبناني عن أن تضرر 4 مستشفيات بالكامل في بيروت من جرّاء الانفجار، ونقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، و"حوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز".

وقال: "نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانات وشح المواد. ليست هناك مواد طبية كافية".

وأضاف، أن مستودعات وزارة الصحة "تضررت بشكل كبير" من جرّاء الانفجار.

وأكد أن هذا الضرر "يزيد الطين بلة" عندما يضاف إلى ذلك وباء كورونا، ووصف الوزير ما جرى بأنه "كارثي بكل ما للكلمة من معنى".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:45 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:06 PM

وزير الصحة اللبناني: عدد المفقودين في انفجار بيروت يفوق القتلى

قال: مستودعات الوزارة "تضرّرت بشكل كبير" من جرّاء الانفجار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد المفقودين من جرّاء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، الثلاثاء، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد: إن "عدد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات".

ووفق "سكاي نيوز" لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومتراً في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وأضاف حمد، أن "هناك نحو 4 آلاف جريح، وكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين".

وكشف الوزير اللبناني عن أن تضرر 4 مستشفيات بالكامل في بيروت من جرّاء الانفجار، ونقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، و"حوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز".

وقال: "نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانات وشح المواد. ليست هناك مواد طبية كافية".

وأضاف، أن مستودعات وزارة الصحة "تضررت بشكل كبير" من جرّاء الانفجار.

وأكد أن هذا الضرر "يزيد الطين بلة" عندما يضاف إلى ذلك وباء كورونا، ووصف الوزير ما جرى بأنه "كارثي بكل ما للكلمة من معنى".

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