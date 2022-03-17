تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا
بدءًا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية
علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.
وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.
تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا
محمد المواسيسبق2020-03-17
علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.
وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:23 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:51 AM
تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا
بدءًا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية
علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.
وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.