وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.

علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.

تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا محمد المواسي سبق 2020-03-17 علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين. وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 12:23 AM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:51 AM

تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا بدءًا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية





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علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.

وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.