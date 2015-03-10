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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.

الديوان الملكي وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:14 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
10,366

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.

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