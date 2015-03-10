الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان
سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-10
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.