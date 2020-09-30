أداء صلاة الغائب في الحرمَيْن الشريفَيْن على الشيخ صباح الأحمد

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجَّه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدَّم من أعمال جليلة لوطنه وأمتَيْه الإسلامية والعربية.



