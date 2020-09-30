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أداء صلاة الغائب في الحرمَيْن الشريفَيْن على الشيخ صباح الأحمد

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجَّه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدَّم من أعمال جليلة لوطنه وأمتَيْه الإسلامية والعربية.


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أداء صلاة الغائب في الحرمَيْن الشريفَيْن على الشيخ صباح الأحمد
سبق

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجَّه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدَّم من أعمال جليلة لوطنه وأمتَيْه الإسلامية والعربية.


30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:29 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:52 AM

أداء صلاة الغائب في الحرمَيْن الشريفَيْن على الشيخ صباح الأحمد

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
7,063

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجَّه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدَّم من أعمال جليلة لوطنه وأمتَيْه الإسلامية والعربية.


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