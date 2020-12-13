"الدوسري" إلى عميد بجوازات الشرقية

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات المنطقة الشرقية، سعد ناصر الدوسري، إلى رتبة عميد.

وعبّر العميد "الدوسري" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

ويُعد العميد "الدوسري" من الكفاءات المتميزة التي قدمت الكثير في مجال عملها، وسبق له أن تقلد عدداً من المناصب القيادية في مجاله.