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محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج الدفعة الخامسة لكليات المعرفة

في تخصصات الطب والجراحة والصيدلة الإكلينيكية والعلوم التطبيقية

رعى محافظ الدرعية الأميرأحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود،حفل تخرج طلبة كليات المعرفة للعلوم والتقنية للعام1438/1439هـ في تخصصات الطب والجراحة، والصيدلة الإكلينيكية، والعلوم التطبيقية مساء يوم الأربعاء 25/04/2018م.

وقد حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأولياء الأمور، وأقيم الحفل بقاعة الدرعية الكبرى بكليات المعرفة بالدرعية.

​تقدم الحفل كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور زيد بن محمد الزامل، والمشرف العام على الكليات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الملحم.


​وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله، ثم ألقى المشرف العام كلمة الكليات ثمن خلالها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين راعي النهضة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وشكر أمير الدرعية على دعمه ورعايته المستمرة للكليات.

​ثم استهل الحفل بعروض مرئية شملت مقابلات لمجموعة من الخريجين والذين أشرفوا على تدريبهم،وتضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية متميزة نالت إعجاب راعي الحفل.

وتقدم عضو مجلس الأمناء عميد كلية الطب الدكتور مأمون بن خالد القرملي بإلقاء قسم الخريجين وتبعة ترديد الخريجين للقسم. وبدوره عبَروكيل الكليات للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب الدكتورمحمد بن عبد الله الزامل عن أمله في رؤية مخرجات الكليات محققين آمالهم في خدمة مجتمعهم متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

واشتملت الدفعة الخامسة "للطلاب" على 230 خريجا حسب التخصصات التالية: 88 طب وجراحة، 39 دكتور صيدلة، 12 ممرض، 45 رعاية تنفسية، 32 خدمات طبية طارئة، و14 نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

وفي الختام شرف راعي الحفل الاحتفاء بالخريجين بتسليم شهادات التخرج للطلبة، ومن ثم التقاط الصور التذكارية الفردية والجماعية مع أبنائه الطلبة، متمنياً للكليات دوام النجاح والازدهار.

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محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج الدفعة الخامسة لكليات المعرفة
سبق

رعى محافظ الدرعية الأميرأحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود،حفل تخرج طلبة كليات المعرفة للعلوم والتقنية للعام1438/1439هـ في تخصصات الطب والجراحة، والصيدلة الإكلينيكية، والعلوم التطبيقية مساء يوم الأربعاء 25/04/2018م.

وقد حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأولياء الأمور، وأقيم الحفل بقاعة الدرعية الكبرى بكليات المعرفة بالدرعية.

​تقدم الحفل كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور زيد بن محمد الزامل، والمشرف العام على الكليات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الملحم.


​وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله، ثم ألقى المشرف العام كلمة الكليات ثمن خلالها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين راعي النهضة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وشكر أمير الدرعية على دعمه ورعايته المستمرة للكليات.

​ثم استهل الحفل بعروض مرئية شملت مقابلات لمجموعة من الخريجين والذين أشرفوا على تدريبهم،وتضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية متميزة نالت إعجاب راعي الحفل.

وتقدم عضو مجلس الأمناء عميد كلية الطب الدكتور مأمون بن خالد القرملي بإلقاء قسم الخريجين وتبعة ترديد الخريجين للقسم. وبدوره عبَروكيل الكليات للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب الدكتورمحمد بن عبد الله الزامل عن أمله في رؤية مخرجات الكليات محققين آمالهم في خدمة مجتمعهم متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

واشتملت الدفعة الخامسة "للطلاب" على 230 خريجا حسب التخصصات التالية: 88 طب وجراحة، 39 دكتور صيدلة، 12 ممرض، 45 رعاية تنفسية، 32 خدمات طبية طارئة، و14 نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

وفي الختام شرف راعي الحفل الاحتفاء بالخريجين بتسليم شهادات التخرج للطلبة، ومن ثم التقاط الصور التذكارية الفردية والجماعية مع أبنائه الطلبة، متمنياً للكليات دوام النجاح والازدهار.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:55 PM

محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج الدفعة الخامسة لكليات المعرفة

في تخصصات الطب والجراحة والصيدلة الإكلينيكية والعلوم التطبيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى محافظ الدرعية الأميرأحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود،حفل تخرج طلبة كليات المعرفة للعلوم والتقنية للعام1438/1439هـ في تخصصات الطب والجراحة، والصيدلة الإكلينيكية، والعلوم التطبيقية مساء يوم الأربعاء 25/04/2018م.

وقد حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وأولياء الأمور، وأقيم الحفل بقاعة الدرعية الكبرى بكليات المعرفة بالدرعية.

​تقدم الحفل كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور زيد بن محمد الزامل، والمشرف العام على الكليات الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الملحم.


​وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله، ثم ألقى المشرف العام كلمة الكليات ثمن خلالها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين راعي النهضة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وشكر أمير الدرعية على دعمه ورعايته المستمرة للكليات.

​ثم استهل الحفل بعروض مرئية شملت مقابلات لمجموعة من الخريجين والذين أشرفوا على تدريبهم،وتضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية متميزة نالت إعجاب راعي الحفل.

وتقدم عضو مجلس الأمناء عميد كلية الطب الدكتور مأمون بن خالد القرملي بإلقاء قسم الخريجين وتبعة ترديد الخريجين للقسم. وبدوره عبَروكيل الكليات للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب الدكتورمحمد بن عبد الله الزامل عن أمله في رؤية مخرجات الكليات محققين آمالهم في خدمة مجتمعهم متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

واشتملت الدفعة الخامسة "للطلاب" على 230 خريجا حسب التخصصات التالية: 88 طب وجراحة، 39 دكتور صيدلة، 12 ممرض، 45 رعاية تنفسية، 32 خدمات طبية طارئة، و14 نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

وفي الختام شرف راعي الحفل الاحتفاء بالخريجين بتسليم شهادات التخرج للطلبة، ومن ثم التقاط الصور التذكارية الفردية والجماعية مع أبنائه الطلبة، متمنياً للكليات دوام النجاح والازدهار.

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