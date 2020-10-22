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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. "الهلال" يفقد أول نقطتين بعد التعادل مع "أبها"

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأبها ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة السعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه أندريه كاريلو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل اللاعب سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 4، كما حصد فريق أبها أول نقطة له في المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. "الهلال" يفقد أول نقطتين بعد التعادل مع "أبها"
سبق

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأبها ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة السعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه أندريه كاريلو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل اللاعب سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 4، كما حصد فريق أبها أول نقطة له في المسابقة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
05:54 PM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
09:04 PM

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. "الهلال" يفقد أول نقطتين بعد التعادل مع "أبها"

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
3,930

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأبها ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة السعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه أندريه كاريلو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل اللاعب سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 4، كما حصد فريق أبها أول نقطة له في المسابقة.

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