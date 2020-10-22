دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. "الهلال" يفقد أول نقطتين بعد التعادل مع "أبها"

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأبها ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة السعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه أندريه كاريلو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل اللاعب سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 4، كما حصد فريق أبها أول نقطة له في المسابقة.