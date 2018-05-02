النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق بني مالك التطوعي يختتم أنشطته لفصل دراسي

بحضور عددٍ من نخبة العمل الاجتماعي

احتفل ليلة البارحة فريق ملتقى بني مالك الرياض التطوعي بختام أنشطته لهذا الفصل الدراسي، برعاية مدير عام إدارة البرامج والأنشطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبدالرحمن القصير، وبحضور عددٍ من نخبة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي بالمنطقة على رأسهم المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش.


قدم الحفل المدير التنفيذي للفريق التطوعي المدرب سلطان بن عبدالله المالكي، حيث ابتدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم بتقديم تركي بن محمد المالكي، ثم كلمة الأمين العام لملتقى بني مالك الرياض عبدالله بن مساعد المالكي.


واستعرض المالكي للحضور برامج الملتقى والخدمات التي يقدمها وإحصائية لعدد المستفيدين من الملتقى.


ثم بعد ذلك، كلمة رئيس الفريق التطوعي رائد بن يوسف المالكي، حيث قدم للحضور أن بداية تكوين الفريق كانت انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 ، والمساهمة لزيادة أعداد المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع حقيقي مسجلين عبر نظام البوابة الوطنية للتطوع، وأيضًا لما للتطوع من فوائد في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها، وأن فكرة تكوين فريق تطوعي جاءت من أفراد قبيلة بني مالك في الرياض لتقديم خدماته للمجتمع.


وأضاف أن هذا النوع من التطوع هو نوع عالمي يسمى #التطوع_العائلي "Family volunteering" وهو تكوين فريق تطوعي من أبناء قبيلة واحدة. ثم بعد ذلك استعرض للحضور المبادرات التي تم تنفيذها والتي كانت بالتعاون مع مجموعة من جهات القطاع غير الربحي.


بعد ذلك كلمة راعي الحفل محمد القصير، حيث أثنى على الجهود المبذولة من الفريق وتكاتف أعضاء الفريق في تنفيذ البرامج.

وأردف أن تشجيع العمل التطوعي هو أحد أهداف رؤية المملكة الموكلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها يتم تسجيل المتطوعين والجهات الراغبة بالمتطوعين عن طريق البوابة الوطنية للتطوع.


وختامًا، تقدم أمين عام الملتقى وراعي الحفل ورئيس الفريق التطوعي المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش لتكريم شركاء النجاح للفريق وأعضاء الفريق، كما تم تكريم أفضل متطوع منذ انطلاق الفريق وهو المتطوع رامي بن فاضل المالكي، وسيكون العام المقبل عامًا حافلاً بالأعمال التطوعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فريق بني مالك التطوعي يختتم أنشطته لفصل دراسي
سبق

احتفل ليلة البارحة فريق ملتقى بني مالك الرياض التطوعي بختام أنشطته لهذا الفصل الدراسي، برعاية مدير عام إدارة البرامج والأنشطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبدالرحمن القصير، وبحضور عددٍ من نخبة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي بالمنطقة على رأسهم المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش.


قدم الحفل المدير التنفيذي للفريق التطوعي المدرب سلطان بن عبدالله المالكي، حيث ابتدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم بتقديم تركي بن محمد المالكي، ثم كلمة الأمين العام لملتقى بني مالك الرياض عبدالله بن مساعد المالكي.


واستعرض المالكي للحضور برامج الملتقى والخدمات التي يقدمها وإحصائية لعدد المستفيدين من الملتقى.


ثم بعد ذلك، كلمة رئيس الفريق التطوعي رائد بن يوسف المالكي، حيث قدم للحضور أن بداية تكوين الفريق كانت انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 ، والمساهمة لزيادة أعداد المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع حقيقي مسجلين عبر نظام البوابة الوطنية للتطوع، وأيضًا لما للتطوع من فوائد في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها، وأن فكرة تكوين فريق تطوعي جاءت من أفراد قبيلة بني مالك في الرياض لتقديم خدماته للمجتمع.


وأضاف أن هذا النوع من التطوع هو نوع عالمي يسمى #التطوع_العائلي "Family volunteering" وهو تكوين فريق تطوعي من أبناء قبيلة واحدة. ثم بعد ذلك استعرض للحضور المبادرات التي تم تنفيذها والتي كانت بالتعاون مع مجموعة من جهات القطاع غير الربحي.


بعد ذلك كلمة راعي الحفل محمد القصير، حيث أثنى على الجهود المبذولة من الفريق وتكاتف أعضاء الفريق في تنفيذ البرامج.

وأردف أن تشجيع العمل التطوعي هو أحد أهداف رؤية المملكة الموكلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها يتم تسجيل المتطوعين والجهات الراغبة بالمتطوعين عن طريق البوابة الوطنية للتطوع.


وختامًا، تقدم أمين عام الملتقى وراعي الحفل ورئيس الفريق التطوعي المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش لتكريم شركاء النجاح للفريق وأعضاء الفريق، كما تم تكريم أفضل متطوع منذ انطلاق الفريق وهو المتطوع رامي بن فاضل المالكي، وسيكون العام المقبل عامًا حافلاً بالأعمال التطوعية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:19 AM

فريق بني مالك التطوعي يختتم أنشطته لفصل دراسي

بحضور عددٍ من نخبة العمل الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
101

احتفل ليلة البارحة فريق ملتقى بني مالك الرياض التطوعي بختام أنشطته لهذا الفصل الدراسي، برعاية مدير عام إدارة البرامج والأنشطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبدالرحمن القصير، وبحضور عددٍ من نخبة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي بالمنطقة على رأسهم المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش.


قدم الحفل المدير التنفيذي للفريق التطوعي المدرب سلطان بن عبدالله المالكي، حيث ابتدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم بتقديم تركي بن محمد المالكي، ثم كلمة الأمين العام لملتقى بني مالك الرياض عبدالله بن مساعد المالكي.


واستعرض المالكي للحضور برامج الملتقى والخدمات التي يقدمها وإحصائية لعدد المستفيدين من الملتقى.


ثم بعد ذلك، كلمة رئيس الفريق التطوعي رائد بن يوسف المالكي، حيث قدم للحضور أن بداية تكوين الفريق كانت انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 ، والمساهمة لزيادة أعداد المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع حقيقي مسجلين عبر نظام البوابة الوطنية للتطوع، وأيضًا لما للتطوع من فوائد في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها، وأن فكرة تكوين فريق تطوعي جاءت من أفراد قبيلة بني مالك في الرياض لتقديم خدماته للمجتمع.


وأضاف أن هذا النوع من التطوع هو نوع عالمي يسمى #التطوع_العائلي "Family volunteering" وهو تكوين فريق تطوعي من أبناء قبيلة واحدة. ثم بعد ذلك استعرض للحضور المبادرات التي تم تنفيذها والتي كانت بالتعاون مع مجموعة من جهات القطاع غير الربحي.


بعد ذلك كلمة راعي الحفل محمد القصير، حيث أثنى على الجهود المبذولة من الفريق وتكاتف أعضاء الفريق في تنفيذ البرامج.

وأردف أن تشجيع العمل التطوعي هو أحد أهداف رؤية المملكة الموكلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها يتم تسجيل المتطوعين والجهات الراغبة بالمتطوعين عن طريق البوابة الوطنية للتطوع.


وختامًا، تقدم أمين عام الملتقى وراعي الحفل ورئيس الفريق التطوعي المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش لتكريم شركاء النجاح للفريق وأعضاء الفريق، كما تم تكريم أفضل متطوع منذ انطلاق الفريق وهو المتطوع رامي بن فاضل المالكي، وسيكون العام المقبل عامًا حافلاً بالأعمال التطوعية.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة