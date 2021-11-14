ضبط 236 دراجة آلية مخالفة في بداية حملة ميدانية لـ"المرور"

تشمل جميع مناطق المملكة والإدارة أهابت بالجميع التعاون والالتزام

‬أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت 236 دراجة آلية مخالفة.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.