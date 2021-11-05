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عمومية غرفة الرياض تعتمد اللوائح الداخلية وتختار مراجع الحسابات

الأولى في تفعيل نظام الغرف الجديد.. و"العجلان" يرفع الشكر للقيادة

عقدت الغرفة التجارية بالرياض، الأربعاء 3 نوفمبر 2021، "الجمعية العمومية غير العادية" حضوريًا بمقر الغرفة وكذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وممثل وزارة التجارة، وممثل اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والأمانة العامة.

وشهد الاجتماع اعتماد اللوائح الداخلية للغرفة، واختيار واعتماد مراجع الحسابات، وفقاً لنتائج التصويت، حيث أتيحت هذه اللوائح على موقع الغرفة للتصويت عليها من قِبل أعضاء الجمعية عبر التصويت الإلكتروني.

ورفع "العجلان"، باسم أعضاء الجمعية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم والتوجيهات والقرارات الهادفة التي ساهمت في خروج بلادنا من وباء كورونا، وعودة الحياة الطبيعية.

كما شكر "العجلان"، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تجده الغرف من اهتمام ودعم منه، وأجهزة الوزارة، مشيراً إلى أن صدور نظام الغرف التجارية الجديد يسهم في تعزيز الغرف وتطوير مستوى خدماتها، ورفع مساهمتها في معالجة تحديات القطاع الخاص، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الرياض يأتي وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد الذي ينص على اعتماد الجمعية العمومية للوائح الغرفة.

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عمومية غرفة الرياض تعتمد اللوائح الداخلية وتختار مراجع الحسابات
سبق

عقدت الغرفة التجارية بالرياض، الأربعاء 3 نوفمبر 2021، "الجمعية العمومية غير العادية" حضوريًا بمقر الغرفة وكذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وممثل وزارة التجارة، وممثل اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والأمانة العامة.

وشهد الاجتماع اعتماد اللوائح الداخلية للغرفة، واختيار واعتماد مراجع الحسابات، وفقاً لنتائج التصويت، حيث أتيحت هذه اللوائح على موقع الغرفة للتصويت عليها من قِبل أعضاء الجمعية عبر التصويت الإلكتروني.

ورفع "العجلان"، باسم أعضاء الجمعية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم والتوجيهات والقرارات الهادفة التي ساهمت في خروج بلادنا من وباء كورونا، وعودة الحياة الطبيعية.

كما شكر "العجلان"، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تجده الغرف من اهتمام ودعم منه، وأجهزة الوزارة، مشيراً إلى أن صدور نظام الغرف التجارية الجديد يسهم في تعزيز الغرف وتطوير مستوى خدماتها، ورفع مساهمتها في معالجة تحديات القطاع الخاص، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الرياض يأتي وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد الذي ينص على اعتماد الجمعية العمومية للوائح الغرفة.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
01:45 PM

عمومية غرفة الرياض تعتمد اللوائح الداخلية وتختار مراجع الحسابات

الأولى في تفعيل نظام الغرف الجديد.. و"العجلان" يرفع الشكر للقيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الغرفة التجارية بالرياض، الأربعاء 3 نوفمبر 2021، "الجمعية العمومية غير العادية" حضوريًا بمقر الغرفة وكذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وممثل وزارة التجارة، وممثل اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والأمانة العامة.

وشهد الاجتماع اعتماد اللوائح الداخلية للغرفة، واختيار واعتماد مراجع الحسابات، وفقاً لنتائج التصويت، حيث أتيحت هذه اللوائح على موقع الغرفة للتصويت عليها من قِبل أعضاء الجمعية عبر التصويت الإلكتروني.

ورفع "العجلان"، باسم أعضاء الجمعية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم والتوجيهات والقرارات الهادفة التي ساهمت في خروج بلادنا من وباء كورونا، وعودة الحياة الطبيعية.

كما شكر "العجلان"، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تجده الغرف من اهتمام ودعم منه، وأجهزة الوزارة، مشيراً إلى أن صدور نظام الغرف التجارية الجديد يسهم في تعزيز الغرف وتطوير مستوى خدماتها، ورفع مساهمتها في معالجة تحديات القطاع الخاص، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الرياض يأتي وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد الذي ينص على اعتماد الجمعية العمومية للوائح الغرفة.

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