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الشباب يسعى للوصافة .. وفارق النقاط الـ3 يشعل مواجهة الأهلي والرائد

في ختام الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين .

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الأهلي صاحب المركز 11 برصيد 15 ضيفاً مزعجاً على نظيره الرائد الذي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة .

ومن المتوقع أن يشعل فارق النقاط الثلاث المواجهة بين الطرفين للحاق بركب مربع الكبار .

وفي الرياض وتحديداً على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، يستضيف الشباب، صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، نظيره التعاون، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة .

بات على الشباب الظفر بنقاط اللقاء إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة .

في المقابل يسعى التعاون للعودة لأرضه بانتصار من أجل الهروب من دائرة الخطر ولو " مؤقتاً" .

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يسعى للوصافة .. وفارق النقاط الـ3 يشعل مواجهة الأهلي والرائد
سبق

تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين .

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الأهلي صاحب المركز 11 برصيد 15 ضيفاً مزعجاً على نظيره الرائد الذي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة .

ومن المتوقع أن يشعل فارق النقاط الثلاث المواجهة بين الطرفين للحاق بركب مربع الكبار .

وفي الرياض وتحديداً على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، يستضيف الشباب، صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، نظيره التعاون، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة .

بات على الشباب الظفر بنقاط اللقاء إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة .

في المقابل يسعى التعاون للعودة لأرضه بانتصار من أجل الهروب من دائرة الخطر ولو " مؤقتاً" .

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:35 AM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:30 AM

الشباب يسعى للوصافة .. وفارق النقاط الـ3 يشعل مواجهة الأهلي والرائد

في ختام الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
673

تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين .

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الأهلي صاحب المركز 11 برصيد 15 ضيفاً مزعجاً على نظيره الرائد الذي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة .

ومن المتوقع أن يشعل فارق النقاط الثلاث المواجهة بين الطرفين للحاق بركب مربع الكبار .

وفي الرياض وتحديداً على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، يستضيف الشباب، صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، نظيره التعاون، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة .

بات على الشباب الظفر بنقاط اللقاء إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة .

في المقابل يسعى التعاون للعودة لأرضه بانتصار من أجل الهروب من دائرة الخطر ولو " مؤقتاً" .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
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