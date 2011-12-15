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رئيس جامعة شقراء يُكرّم الطلبة الفائزين في "أولمبياد التمريض"

نظمته جامعة سعود.. وشارك فيه عدد من جامعات المملكة

كرَّم رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر المدينة الجامعية، فريق كلية العلوم الطبية التطبيقية المتوج بالمركز الثاني في "أولمبياد التمريض"، والذي نظمته مؤخرًا جامعة الملك سعود وشاركت فيه عدة جامعات سعودية.

وهنأ رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أعضاء الفريق الذين شاركوا في هذه الفعالية بما حققوه من إنجاز يضاف لإنجازات الجامعة وطلابها ومنسوبيها.

وأكد ضرورة مواصلة التميز والإبداع في مثل هذه التظاهرات العلمية، والتي من خلالها يصقل الطالب موهبته وقدراته، ويستفيد مما تم اكتسابه من مهارات خلال مسيرته التعليمية، معربًا عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم على يد طلاب وطالبات الجامعة.

يُذكر أن الفريق الفائز بالمركز الثاني في فعاليات "أولمبياد التمريض"، يتكون من طلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة شقراء وهم الطلاب: "محمد السلولي، وعبده شبيلي، وأحمد القرني"، إضافة إلى الطالبتين: "ريم العبدالمحسن، وشماء الغنام"، بإشراف الدكتور فهد الهويمل.

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رئيس جامعة شقراء يُكرّم الطلبة الفائزين في "أولمبياد التمريض"
سبق

كرَّم رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر المدينة الجامعية، فريق كلية العلوم الطبية التطبيقية المتوج بالمركز الثاني في "أولمبياد التمريض"، والذي نظمته مؤخرًا جامعة الملك سعود وشاركت فيه عدة جامعات سعودية.

وهنأ رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أعضاء الفريق الذين شاركوا في هذه الفعالية بما حققوه من إنجاز يضاف لإنجازات الجامعة وطلابها ومنسوبيها.

وأكد ضرورة مواصلة التميز والإبداع في مثل هذه التظاهرات العلمية، والتي من خلالها يصقل الطالب موهبته وقدراته، ويستفيد مما تم اكتسابه من مهارات خلال مسيرته التعليمية، معربًا عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم على يد طلاب وطالبات الجامعة.

يُذكر أن الفريق الفائز بالمركز الثاني في فعاليات "أولمبياد التمريض"، يتكون من طلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة شقراء وهم الطلاب: "محمد السلولي، وعبده شبيلي، وأحمد القرني"، إضافة إلى الطالبتين: "ريم العبدالمحسن، وشماء الغنام"، بإشراف الدكتور فهد الهويمل.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:34 PM

رئيس جامعة شقراء يُكرّم الطلبة الفائزين في "أولمبياد التمريض"

نظمته جامعة سعود.. وشارك فيه عدد من جامعات المملكة

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فلاح الجوفان - شقراء
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كرَّم رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر المدينة الجامعية، فريق كلية العلوم الطبية التطبيقية المتوج بالمركز الثاني في "أولمبياد التمريض"، والذي نظمته مؤخرًا جامعة الملك سعود وشاركت فيه عدة جامعات سعودية.

وهنأ رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أعضاء الفريق الذين شاركوا في هذه الفعالية بما حققوه من إنجاز يضاف لإنجازات الجامعة وطلابها ومنسوبيها.

وأكد ضرورة مواصلة التميز والإبداع في مثل هذه التظاهرات العلمية، والتي من خلالها يصقل الطالب موهبته وقدراته، ويستفيد مما تم اكتسابه من مهارات خلال مسيرته التعليمية، معربًا عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم على يد طلاب وطالبات الجامعة.

يُذكر أن الفريق الفائز بالمركز الثاني في فعاليات "أولمبياد التمريض"، يتكون من طلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة شقراء وهم الطلاب: "محمد السلولي، وعبده شبيلي، وأحمد القرني"، إضافة إلى الطالبتين: "ريم العبدالمحسن، وشماء الغنام"، بإشراف الدكتور فهد الهويمل.

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