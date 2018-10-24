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العراق يسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا و124 حالة بتونس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2046274 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22961, فيما تم تسجيل 2139 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1986578 حالة .

تونس
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة .

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 711 ألفًا و521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و139 حالة.

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العراق يسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا و124 حالة بتونس
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2046274 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22961, فيما تم تسجيل 2139 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1986578 حالة .

تونس
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة .

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 711 ألفًا و521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و139 حالة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
06:10 PM

العراق يسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا و124 حالة بتونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2046274 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22961, فيما تم تسجيل 2139 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1986578 حالة .

تونس
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة .

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 711 ألفًا و521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و139 حالة.

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