تهور أردوغان في سوريا قد يُفقد تركيا استثمارات بـ 1.3 مليار يورو

عمال "فولكس فاجن" الألمانية يعارضون بناء مصنع بأنقرة .. و"الفيتو" جاهز

عارض عمال مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات -بشدة- إقامة مصنع الشركة الجديد بمدينة مانيسا في قلب تركيا.

وقالت صحف ألمانية إن ممثلي العمال سيستخدمون "الفيتو" ضدّ قرار الاستثمار في تركيا خلال الاجتماع القادم الذي سيُعقد في 15 نوفمبر؛ لاعتراضهم على العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث تخطط شركة فولكس فاجن لاستثمار 1.3 مليار يورو في تركيا.

ونقلت "زمان" التركية عن تصريحات رئيس مجلس الأعمال الدولية لشركة فولكس فاجن وعضو الهيئة الرقابية، بيرند أوسترلو؛ لجريدة الشركة، قال فيها إن ممثلي العمال سيعارضون قرار الاستثمار طالما تسعى تركيا لتحقيق أهدافها السياسية باستخدام القوة.. وجاءت تصريحات أوسترلو؛ هذه في جريدة الشركة.

وتخطط شركة فولكس فاجن لتصنيع نحو 300 ألف سيارة سنوياً من طرازي Passat وSuperb عبر مصنعها الجديد في تركيا، حيث تريد الشركة التوسع في أسواق تركيا والشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.3 مليارات يورو.

وفي تصريحاته للصحفيين، الأربعاء الماضي، صرّح المدير المالي للشركة، فرانك ويتر؛ بأنهم يتابعون الوضع السياسي والتطورات، وأنه لا توجد ضغوط زمنية للبحث عن بديل.

ونقل موقع "بلومبيرج" عن أوسترلو؛ قوله إن الشركة ستأخذ في الحسبان استقرار الجوار في أثناء اتخاذها قرار الاستثمار.

ويتمتع ممثلو العمال بدور قوي إلى حد كبير في القرارات الإستراتيجية للشركة، حيث يشكلون نصف أعضاء الهيئات الرقابية ويستخدمون حق "الفيتو" للاعتراض على ما لا يناسبهم.

وسيشهد اجتماع الشركة في الخامس عشر من الشهر الجاري مناقشة القرارات الاستثمارية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.