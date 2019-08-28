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"الغذاء والدواء": منع استخدام السكر المضاف والمنكهات والملونات في العصائر الطازجة

اعتباراً من أول يناير

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها واعتباراً من 1 يناير 2020 ستمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في "العصائر الطازجة وخلطاتها".

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"الغذاء والدواء": منع استخدام السكر المضاف والمنكهات والملونات في العصائر الطازجة
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها واعتباراً من 1 يناير 2020 ستمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في "العصائر الطازجة وخلطاتها".

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
07:46 PM

"الغذاء والدواء": منع استخدام السكر المضاف والمنكهات والملونات في العصائر الطازجة

اعتباراً من أول يناير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
1,366

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها واعتباراً من 1 يناير 2020 ستمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في "العصائر الطازجة وخلطاتها".

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