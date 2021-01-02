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تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا

سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
11:22 PM
اخر تعديل
03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:30 AM

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

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