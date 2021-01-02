سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-02 سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 11:22 PM

اخر تعديل 03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 12:30 AM

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا





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سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.