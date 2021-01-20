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"أوباما" في تهنئته لـ"بايدن": "مبروك صديقي الرئيس هذا هو وقتك"

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

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"أوباما" في تهنئته لـ"بايدن": "مبروك صديقي الرئيس هذا هو وقتك"
سبق

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
07:12 PM

"أوباما" في تهنئته لـ"بايدن": "مبروك صديقي الرئيس هذا هو وقتك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

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