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في 25 دقيقة وبلا تخدير.. نجاح ثاني استبدال لصمام أورطي بالقسطرة بـ"سعود الطبية"

نجاحات العمليات النادرة تتواصل.. و"العسيري": لا مضاعفات والمريض يستعد للخروج

واصلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن المركز أخيراً ومن خلال فريق طبي متخصّص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.

وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري، أن المريض كان يعاني تضيقاً شديداً في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.

وأشار "العسيري"؛ إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة إلى تخدير ودون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات الوطنية؛ ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب التي يتم إجراؤها وفق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.

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في 25 دقيقة وبلا تخدير.. نجاح ثاني استبدال لصمام أورطي بالقسطرة بـ"سعود الطبية"
سبق

واصلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن المركز أخيراً ومن خلال فريق طبي متخصّص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.

وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري، أن المريض كان يعاني تضيقاً شديداً في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.

وأشار "العسيري"؛ إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة إلى تخدير ودون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات الوطنية؛ ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب التي يتم إجراؤها وفق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:13 PM

في 25 دقيقة وبلا تخدير.. نجاح ثاني استبدال لصمام أورطي بالقسطرة بـ"سعود الطبية"

نجاحات العمليات النادرة تتواصل.. و"العسيري": لا مضاعفات والمريض يستعد للخروج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن المركز أخيراً ومن خلال فريق طبي متخصّص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.

وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري، أن المريض كان يعاني تضيقاً شديداً في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.

وأشار "العسيري"؛ إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة إلى تخدير ودون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات الوطنية؛ ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب التي يتم إجراؤها وفق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.

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