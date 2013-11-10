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"تعليم الأفلاج" تُطلق "شواهد من مدارسنا" لإبراز أعمال الطلاب "الكتابية والقرائية"

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الإعلام التربوي- مبادرة "شواهد من مدارسنا"؛ بهدف إبراز أعمال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "الكتابية والقرائية" المميزة، والطرق الإبداعية من المعلمين والمعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم بالمدارس.
وذكر رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج مسلم الهواملة أن هذه المبادرة تأتي في إطار توسيع دائرة التميز في نواتج التعلم بمدارس محافظة الأفلاج، وإبراز جهود المدارس في تحسين نواتج التعلم؛ كوْن هناك نماذج مشرفة بالمدارس تضم أعمالًا نوعية من الطلبة وطرقًا إبداعية من المعلمين.
وأضاف الهواملة: شهدت مدارس الأفلاج هذا العام مبادرات نوعية من الزملاء المعلمين والمعلمات بالمدارس، تهدف في مجملها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة وتحسين نواتج التعلم، تم تداولها عبر نطاق واسع على مستوى المملكة؛ ومنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي انفردت بنشرها "سبق"، وتناقلتها بعدها قنوات فضائية وصحف.
واختتم بأن المبادرة تنطلق بتغريدة من معرف إدارة التعليم على "تويتر" من خلال تصميم إنفوجرافيك لها؛ على أن تقوم مدارس المحافظة بنشر ما لديها من أعمال طلاب وطالبات وطرق إبداعية من الزملاء المعلمين والمعلمات، بالرد على تغريد الإدارة ليتم تناولها والتعامل مها.

تعليم الأفلاج شواهد من مدارسنا الكتابية والقرائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الأفلاج" تُطلق "شواهد من مدارسنا" لإبراز أعمال الطلاب "الكتابية والقرائية"
سبق

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الإعلام التربوي- مبادرة "شواهد من مدارسنا"؛ بهدف إبراز أعمال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "الكتابية والقرائية" المميزة، والطرق الإبداعية من المعلمين والمعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم بالمدارس.
وذكر رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج مسلم الهواملة أن هذه المبادرة تأتي في إطار توسيع دائرة التميز في نواتج التعلم بمدارس محافظة الأفلاج، وإبراز جهود المدارس في تحسين نواتج التعلم؛ كوْن هناك نماذج مشرفة بالمدارس تضم أعمالًا نوعية من الطلبة وطرقًا إبداعية من المعلمين.
وأضاف الهواملة: شهدت مدارس الأفلاج هذا العام مبادرات نوعية من الزملاء المعلمين والمعلمات بالمدارس، تهدف في مجملها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة وتحسين نواتج التعلم، تم تداولها عبر نطاق واسع على مستوى المملكة؛ ومنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي انفردت بنشرها "سبق"، وتناقلتها بعدها قنوات فضائية وصحف.
واختتم بأن المبادرة تنطلق بتغريدة من معرف إدارة التعليم على "تويتر" من خلال تصميم إنفوجرافيك لها؛ على أن تقوم مدارس المحافظة بنشر ما لديها من أعمال طلاب وطالبات وطرق إبداعية من الزملاء المعلمين والمعلمات، بالرد على تغريد الإدارة ليتم تناولها والتعامل مها.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
10:38 AM

"تعليم الأفلاج" تُطلق "شواهد من مدارسنا" لإبراز أعمال الطلاب "الكتابية والقرائية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلقت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الإعلام التربوي- مبادرة "شواهد من مدارسنا"؛ بهدف إبراز أعمال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "الكتابية والقرائية" المميزة، والطرق الإبداعية من المعلمين والمعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم بالمدارس.
وذكر رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج مسلم الهواملة أن هذه المبادرة تأتي في إطار توسيع دائرة التميز في نواتج التعلم بمدارس محافظة الأفلاج، وإبراز جهود المدارس في تحسين نواتج التعلم؛ كوْن هناك نماذج مشرفة بالمدارس تضم أعمالًا نوعية من الطلبة وطرقًا إبداعية من المعلمين.
وأضاف الهواملة: شهدت مدارس الأفلاج هذا العام مبادرات نوعية من الزملاء المعلمين والمعلمات بالمدارس، تهدف في مجملها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة وتحسين نواتج التعلم، تم تداولها عبر نطاق واسع على مستوى المملكة؛ ومنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي انفردت بنشرها "سبق"، وتناقلتها بعدها قنوات فضائية وصحف.
واختتم بأن المبادرة تنطلق بتغريدة من معرف إدارة التعليم على "تويتر" من خلال تصميم إنفوجرافيك لها؛ على أن تقوم مدارس المحافظة بنشر ما لديها من أعمال طلاب وطالبات وطرق إبداعية من الزملاء المعلمين والمعلمات، بالرد على تغريد الإدارة ليتم تناولها والتعامل مها.

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