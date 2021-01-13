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"أمانة تبوك" تغلق "السوق الدولي" وتعلن إنشاء مقر جديد

بعد وقوع عدد من الحرائق ودعت أصحاب المحال للتواصل والنقل

أكدت أمانة منطقة تبوك، أنه سيتم غلق السوق الدولي بتبوك لأنه أصبح غير ملائم لممارسة نشاط البيع والشراء فيه، بعد وقوع عدد من حوادث الحرائق سابقاً.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك و‏‏مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، مراد السرحاني، لـ"سبق"، إنه تم تجهيز مقر جديد ومناسب للنشاط، كما تم التنسيق مع أصحاب المحلات لإنهاء إجراءات النقل للمقر الجديد، مشيراً بأنه يمكن التقديم عبر وكالة الاستثمار بالأمانة.

وأضاف "السرحاني" أنه سوف يتم تجهيز المقر القديم، حيث إنه أصبح غير ملائم للمواصفات الإنشائية وكذلك مواصفات الأمن والسلامة، وسبق أن وقع فيه الكثير من الحرائق.

يذكر أن السوق الدولي تم افتتاحه قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وهو سوق يتضمن عدداً من المحال التجارية، ويمارس فيه بيع وشراء الأثاث المستعمل كما يمارس فيه بيع مختلف البضائع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة تبوك" تغلق "السوق الدولي" وتعلن إنشاء مقر جديد
سبق

أكدت أمانة منطقة تبوك، أنه سيتم غلق السوق الدولي بتبوك لأنه أصبح غير ملائم لممارسة نشاط البيع والشراء فيه، بعد وقوع عدد من حوادث الحرائق سابقاً.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك و‏‏مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، مراد السرحاني، لـ"سبق"، إنه تم تجهيز مقر جديد ومناسب للنشاط، كما تم التنسيق مع أصحاب المحلات لإنهاء إجراءات النقل للمقر الجديد، مشيراً بأنه يمكن التقديم عبر وكالة الاستثمار بالأمانة.

وأضاف "السرحاني" أنه سوف يتم تجهيز المقر القديم، حيث إنه أصبح غير ملائم للمواصفات الإنشائية وكذلك مواصفات الأمن والسلامة، وسبق أن وقع فيه الكثير من الحرائق.

يذكر أن السوق الدولي تم افتتاحه قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وهو سوق يتضمن عدداً من المحال التجارية، ويمارس فيه بيع وشراء الأثاث المستعمل كما يمارس فيه بيع مختلف البضائع.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
07:57 PM

"أمانة تبوك" تغلق "السوق الدولي" وتعلن إنشاء مقر جديد

بعد وقوع عدد من الحرائق ودعت أصحاب المحال للتواصل والنقل

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بدر الجبل - تبوك
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أكدت أمانة منطقة تبوك، أنه سيتم غلق السوق الدولي بتبوك لأنه أصبح غير ملائم لممارسة نشاط البيع والشراء فيه، بعد وقوع عدد من حوادث الحرائق سابقاً.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك و‏‏مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، مراد السرحاني، لـ"سبق"، إنه تم تجهيز مقر جديد ومناسب للنشاط، كما تم التنسيق مع أصحاب المحلات لإنهاء إجراءات النقل للمقر الجديد، مشيراً بأنه يمكن التقديم عبر وكالة الاستثمار بالأمانة.

وأضاف "السرحاني" أنه سوف يتم تجهيز المقر القديم، حيث إنه أصبح غير ملائم للمواصفات الإنشائية وكذلك مواصفات الأمن والسلامة، وسبق أن وقع فيه الكثير من الحرائق.

يذكر أن السوق الدولي تم افتتاحه قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وهو سوق يتضمن عدداً من المحال التجارية، ويمارس فيه بيع وشراء الأثاث المستعمل كما يمارس فيه بيع مختلف البضائع.

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