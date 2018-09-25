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بمشاركة جميع فئات المجتمع.. الزلفي تتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني

برامج متنوعة.. أناشيد وعرضات وجوائز وهدايا وفرق ترفيهية وتشكيلية

توشحت الطرقات والميادين والمباني الحكومية بمحافظة الزلفي بالأعلام الخضراء وصور القيادة ابتهاجاً باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار "هي لنا دار".

وتفصيلاً، انتشرت الأعلام والشعارات الوطنية في جميع أرجاء الزلفي، كما بثت الشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء المحافظة العبارات الوطنية، وعاش المواطنون والمقيمون لحظات وجدانية معبرة رسم المواطنون من خلال تفاعلهم وأفراحهم أجمل رسائل الحب والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة.

وامتلأت الحدائق والمتنزهات بالزوّار، كما تنوّعت واستمرت الفعاليات الوطنية لوقت متأخر ليلاً؛ إذ نظمت لجنة شباب الزلفي برنامجاً احتفائياً وطنياً في حديقة الزيتون الواقعة على طريق الملك فهد تخللته عروض الخيل والمسيرات ومشاركة عدد من الفرق الاستعراضية الترفيهية للأسرة والطفل، كذلك شاركت مجموعة من فناني وفنانات التشكيليين بالمحافظة، برسوماتهم ولوحاتهم، إضافة إلى الأناشيد الوطنية والعرضة السعودية.

ونظمت جمعية مشاة الزلفي (مارثون اليوم الوطني) على امتداد طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة القطاعات الأمنية والهلال الأحمر كافة، وحظي بتفاعل كبير من مختلف الأعمار، وشارك برنامج مدينة الزلفي الصحية في احتفالات اليوم الوطني بتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية على زوّار ومرتادي الحدائق ومقار الفعاليات.

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بمشاركة جميع فئات المجتمع.. الزلفي تتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني
سبق

توشحت الطرقات والميادين والمباني الحكومية بمحافظة الزلفي بالأعلام الخضراء وصور القيادة ابتهاجاً باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار "هي لنا دار".

وتفصيلاً، انتشرت الأعلام والشعارات الوطنية في جميع أرجاء الزلفي، كما بثت الشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء المحافظة العبارات الوطنية، وعاش المواطنون والمقيمون لحظات وجدانية معبرة رسم المواطنون من خلال تفاعلهم وأفراحهم أجمل رسائل الحب والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة.

وامتلأت الحدائق والمتنزهات بالزوّار، كما تنوّعت واستمرت الفعاليات الوطنية لوقت متأخر ليلاً؛ إذ نظمت لجنة شباب الزلفي برنامجاً احتفائياً وطنياً في حديقة الزيتون الواقعة على طريق الملك فهد تخللته عروض الخيل والمسيرات ومشاركة عدد من الفرق الاستعراضية الترفيهية للأسرة والطفل، كذلك شاركت مجموعة من فناني وفنانات التشكيليين بالمحافظة، برسوماتهم ولوحاتهم، إضافة إلى الأناشيد الوطنية والعرضة السعودية.

ونظمت جمعية مشاة الزلفي (مارثون اليوم الوطني) على امتداد طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة القطاعات الأمنية والهلال الأحمر كافة، وحظي بتفاعل كبير من مختلف الأعمار، وشارك برنامج مدينة الزلفي الصحية في احتفالات اليوم الوطني بتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية على زوّار ومرتادي الحدائق ومقار الفعاليات.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:58 AM

بمشاركة جميع فئات المجتمع.. الزلفي تتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني

برامج متنوعة.. أناشيد وعرضات وجوائز وهدايا وفرق ترفيهية وتشكيلية

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فلاح الجوفان - الزلفي
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توشحت الطرقات والميادين والمباني الحكومية بمحافظة الزلفي بالأعلام الخضراء وصور القيادة ابتهاجاً باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار "هي لنا دار".

وتفصيلاً، انتشرت الأعلام والشعارات الوطنية في جميع أرجاء الزلفي، كما بثت الشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء المحافظة العبارات الوطنية، وعاش المواطنون والمقيمون لحظات وجدانية معبرة رسم المواطنون من خلال تفاعلهم وأفراحهم أجمل رسائل الحب والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة.

وامتلأت الحدائق والمتنزهات بالزوّار، كما تنوّعت واستمرت الفعاليات الوطنية لوقت متأخر ليلاً؛ إذ نظمت لجنة شباب الزلفي برنامجاً احتفائياً وطنياً في حديقة الزيتون الواقعة على طريق الملك فهد تخللته عروض الخيل والمسيرات ومشاركة عدد من الفرق الاستعراضية الترفيهية للأسرة والطفل، كذلك شاركت مجموعة من فناني وفنانات التشكيليين بالمحافظة، برسوماتهم ولوحاتهم، إضافة إلى الأناشيد الوطنية والعرضة السعودية.

ونظمت جمعية مشاة الزلفي (مارثون اليوم الوطني) على امتداد طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة القطاعات الأمنية والهلال الأحمر كافة، وحظي بتفاعل كبير من مختلف الأعمار، وشارك برنامج مدينة الزلفي الصحية في احتفالات اليوم الوطني بتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية على زوّار ومرتادي الحدائق ومقار الفعاليات.

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