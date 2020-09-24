النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعظيم البلد الحرام يفعّل اليوم الوطني بـ 57 منتجًا

بمشاركة 90 متطوعًا في مبادرة مسجلة وفق "إدامة"

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرة إنجاز الوطن في يوم الوطن، وهي مبادرة تبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تفعيلًا لليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: المبادرة تهدف إلى تسخير طاقات ومواهب المتطوعين والمتطوعات في إخراج منتجات متنوعة تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين من خلال إصدار مجلة "مكي" الذي أصدره المشروع بمناسبة اليوم الوطني والذي يحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف: المبادرة تعزز روح الانتماء للوطن لدى المتطوعين وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهم، وشملت المنتجات ترجمة جهود المملكة في خدمة الحرمين بلغة الإشارة، وتصميم ألعاب إلكترونية هادفة وإنتاج بودكاست صوتي وإخراج أفلام تعريفية ووثائقية لإبراز إنجازات الوطن في خدمة الحرمين الشريفين.
وأردف "الغامدي": عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة بلغ 90 متطوعًا قدموا 57 منتجًا، والمبادرة تم تسجيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق المعيار الوطني "إدامة".

ويشتمل المشروع على مسرد يحكي تاريخ مكة في العهد السعودي.

مشروع تعظيم البلد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعظيم البلد الحرام يفعّل اليوم الوطني بـ 57 منتجًا
سبق

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرة إنجاز الوطن في يوم الوطن، وهي مبادرة تبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تفعيلًا لليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: المبادرة تهدف إلى تسخير طاقات ومواهب المتطوعين والمتطوعات في إخراج منتجات متنوعة تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين من خلال إصدار مجلة "مكي" الذي أصدره المشروع بمناسبة اليوم الوطني والذي يحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف: المبادرة تعزز روح الانتماء للوطن لدى المتطوعين وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهم، وشملت المنتجات ترجمة جهود المملكة في خدمة الحرمين بلغة الإشارة، وتصميم ألعاب إلكترونية هادفة وإنتاج بودكاست صوتي وإخراج أفلام تعريفية ووثائقية لإبراز إنجازات الوطن في خدمة الحرمين الشريفين.
وأردف "الغامدي": عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة بلغ 90 متطوعًا قدموا 57 منتجًا، والمبادرة تم تسجيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق المعيار الوطني "إدامة".

ويشتمل المشروع على مسرد يحكي تاريخ مكة في العهد السعودي.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:31 PM

تعظيم البلد الحرام يفعّل اليوم الوطني بـ 57 منتجًا

بمشاركة 90 متطوعًا في مبادرة مسجلة وفق "إدامة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
560

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرة إنجاز الوطن في يوم الوطن، وهي مبادرة تبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تفعيلًا لليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: المبادرة تهدف إلى تسخير طاقات ومواهب المتطوعين والمتطوعات في إخراج منتجات متنوعة تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين من خلال إصدار مجلة "مكي" الذي أصدره المشروع بمناسبة اليوم الوطني والذي يحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف: المبادرة تعزز روح الانتماء للوطن لدى المتطوعين وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهم، وشملت المنتجات ترجمة جهود المملكة في خدمة الحرمين بلغة الإشارة، وتصميم ألعاب إلكترونية هادفة وإنتاج بودكاست صوتي وإخراج أفلام تعريفية ووثائقية لإبراز إنجازات الوطن في خدمة الحرمين الشريفين.
وأردف "الغامدي": عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة بلغ 90 متطوعًا قدموا 57 منتجًا، والمبادرة تم تسجيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق المعيار الوطني "إدامة".

ويشتمل المشروع على مسرد يحكي تاريخ مكة في العهد السعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة