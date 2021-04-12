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"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية

تجارة حائل ‏تنفذ ‏1200 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ‏

للتأكد من وفرة السلع الرمضانية.. ومراقبة الأسعار ‏

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من وفرة السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها ومدى التزام المنشآت بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واستهدفت الجولات الرقابية البالغ عددها أكثر من 1.214 جولة، الأسواق ومراكز بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمستودعات التابعة لها بالمنطقة، وتم خلالها ضبط 220 مخالفة فورية.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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تجارة حائل ‏تنفذ ‏1200 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ‏
سبق

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من وفرة السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها ومدى التزام المنشآت بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واستهدفت الجولات الرقابية البالغ عددها أكثر من 1.214 جولة، الأسواق ومراكز بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمستودعات التابعة لها بالمنطقة، وتم خلالها ضبط 220 مخالفة فورية.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:14 PM

تجارة حائل ‏تنفذ ‏1200 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ‏

للتأكد من وفرة السلع الرمضانية.. ومراقبة الأسعار ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من وفرة السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها ومدى التزام المنشآت بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واستهدفت الجولات الرقابية البالغ عددها أكثر من 1.214 جولة، الأسواق ومراكز بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمستودعات التابعة لها بالمنطقة، وتم خلالها ضبط 220 مخالفة فورية.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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