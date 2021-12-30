شاهد من حائل.. عدسات المتنزهين توثق مواقع هطول الأمطار والسيول

هطولات أسالت الأودية وروت الشعاب.. وفي الخلفية تحذيرات "المدني"

هطلت، عصر أمس ومساءه، أمطار متوسطة على منطقة حائل، شملت شرقها وجنوبها، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

فيما وثقت عدسات المتنزهين مشاهد لمواقع هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 12 درجة مئوية.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد حذّرت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.